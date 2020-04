+++ 5. April, 00:50 Uhr +++

In 10 Minuten startet das "richtige" WrestleMania. Und wir sind schon gespannt, wer den Auftakt machen darf.

+++ 5. April, 00:44 Uhr +++

King Corbin singt und spielt Mundharmonika. Es ist nicht ganz Michael Hirte. Aber es ist jetzt auch kein Menderes.

+++ 5. April, 00:40 Uhr +++

+++ 5. April, 00:35 Uhr +++

Kein Showstealer. Dafür war es zu kurz. Aber recht ansehnlich. The Swiss Superman macht's am Ende. Deutlich.

+++ 5. April, 00:30 Uhr +++

Oha, es wird gekämpft. Drew Gulak gegen Cesaro. Das könnte ein kleiner Showstealer werden.

+++ 5. April, 00:28 Uhr +++

Blinding Lights von the Weekend ist übrigens der offizielle WrestleMania-Song. Er setzte sich knapp gegen "Can You Feel the Love Tonight" und "My Heart will go on" durch.

+++ 5. April, 00:22 Uhr +++

Können wir bitte kurz über Braun Strowmans Augen reden? Was ist denn da passiert? Wir haben eine Vermutung:

"Hey Braun, wir haben eine coole Idee. Nicholas wird euer Match crashen. Wir machen ein Triple Thread Match draus und am Ende pinnt er dich für den Universal Titel. Coole Idee, oder?"

Braun:

+++ 5. April, 00:19 Uhr +++

Hier läuft jetzt ein Miz und Morrison Rap Song. Ja, ein Miz und Morrison Rap Song. Wir finden ja Moneyboy besser. Ist aber knapp.

+++ 5. April, 00:16 Uhr +++

Bisher ist das ja eher so Donald Trump. Viel Gerede. Keine Taten. Gekämpft wird bislang noch nicht. Kann sich aber nur noch um Minuten handeln ...

+++ 5. April, 00:13 Uhr +++

Was haben wir heute sonst noch auf der Matchcard? Die WWE gibt langsam offiziell die heutigen Matches bekannt:

+++ 5. April, 00:08 Uhr +++

Wir werden heute definitiv den Undertaker sehen! Geiel. Also wenn er seinen Weg zum Ring heute noch beendet. Bei ihm weiß man das ja nie. Das zieht sich immer soooooo.

+++ 5. April, 00:03 Uhr +++

Auch die ersten deutschen Fans sind vor Ort. Schön. Also fast ...

+++ 5. April, 00:01 Uhr +++

Und los geht die Kickoff-Show. Also von 1,5 Metern Sicherheitsabstand haben die Jungs da drüben auch noch nichts gehört.

+++ 4. April, 23:58 Uhr +++

Irgendwie wünschen wir uns ein bisschen, dass das heute hier wie das legendäre Final Deletion der Hardy Brüder wird. Herrlich trashig. Irgendwie anders. Irgendwie besonders. Das Einzige, was ich sicher weiß: Hey, es ist die WWE. Vor 10 Uhr morgen früh seh' ich mich noch nicht im Bett.

+++ 4. April, 23:55 Uhr +++

Wenn Nicholas (ihr erinnert euch: Der kleine Junge der vor zwei Jahren mit Braun Strowman die Tag Team Titel gewann) heute in das Strowman vs. Goldberg Match eingreift, und Braun zum Titel verhilft, ziehe ich heute Nacht noch hier im Homeoffice einen Anzug an, stell eine Leiter auf und springe durch einen Tisch. Ganz sicher.

+++ 4. April, 23:50 Uhr +++

Noch 10 Minuten bis zur Kickoff-Show. 10. Eine schöne Zahl. Ob Braun Strowman wohl so viele Anläufe braucht, um einen World-Titel zu gewinnen? 10. Ob die WWE Bray Wyatt wohl so oft bei WrestleMania verlieren lässt? 10. Ob Bill Goldbergs Match wohl so viele Minuten dauern wird?

+++ 4. April, 23:39 Uhr +++

Haha, beinahe hätte ich euch hier gefragt, auf welches Match ihr euch denn am meisten freut. Aber das ist ja nicht Facebook. Oder Twitter. Oder StudiVZ. Hier kann man ja gar nicht direkt antworten. Naja. Dann sagt es sich jetzt einfach jeder laut vor. Oder schreibt es auf Twitter unter dem Hashtag #MaxxWWE. Ich fang' an. Am meisten freue ich mich auf Otis vs. Dolph Ziggler. So. Jetzt ist es raus.

+++ 4. April, 23:30 Uhr +++

Auf wen müssen wir definitiv verzichten? Ah, so ein Zufall. Schön, dass ihr fragt. Roman Reigns hat auf sein Match verzichtet. Aufgrund seiner Leukämie-Erkrankung im vergangenen Jahr gehört er zur Risiko-Gruppe. Braun Strowman übernimmt seinen Platz im Match gegen Universal Champion Bill Goldberg. Auch Andrade (wird durch Austin Theory ersetzt), Dana Brooke und Rey Mysterio sind raus. Buddy Murphy (der kein offizielles Match hatte, aber sicherlich an der Seite von Mentor Setz Rollins aufgetreten wäre) muss ebenfalls verzichten.

Auch The Miz wird nicht am Tag Team Championship Ladder Match (geiles Wort) teilnehmen. Es wird nun wohl ein Triple Thread Singles Match mit John Morrison, Jimmy Uso und Kofi Kingston.

+++ 4. April, 23:22 Uhr +++

In etwas mehr als 30 Minuten beginnt hier die Kickoff-Show (LIVE - auf ProSieben MAXX und im kostenlosen Livestream auf ran.de). Vermutlich mit Drew Gulak gegen Cesaro und Liv Morgan gegen Natalya. Aber was wissen wir schon. Wir hatten uns ja auch bereits auf The Miz, Andrade oder Roman Reigns gefreut ... ;-)

+++ 4. April, 23:15 Uhr +++

WrestleMania ohne Publikum? Das wäre ja wie ein ranNFL-Wochenende ohne Patriots- (jetzt Buccaneers-) Spiel. Aber dieses Jahr ist eben alles anders.

+++ 4. April, 23:08 Uhr +++

So liebe Freunde des gepflegten Showkampfs. Los geht die etwas andere WrestleMania. An zwei Tagen, vor NULL Zuschauern. Wir sind gespannt und halten Euch in diesem Liveticker über absolut aaaaaaaaalles auf dem Laufenden.

München/Orlando - Die WWE stellt mit Wrestlemania 36 ein Wrestling-Event der Extraklasse auf die Beine. Auch, wenn es dieses Mal unter komplett anderen Bedingungen wie gewohnt stattfindet.

Wir verraten dir, wo und wann du das Spektakel sehen kannst, wie die Matchcard aussieht und liefern dir alle Infos und Gerüchte zum Mega-Event.

WWE WrestleMania 36: So kannst du es sehen

WrestleMania 36 findet dieses Jahr zum ersten Mal an zwei Tagen statt: In der Nacht vom 4. auf den 5. April und vom 5. auf den 6. April.

Ursprünglich sollte WrestleMania 36 im Raymond James Stadium in Tampa, Florida stattfinden. Wegen des Coronavirus' wurde die Show nun aber im WWE Performance Center in Orlando, Florida am 25. und 26. März aufgezeichnet.

Die einstündige Kickoff-Show mit den ersten Matches könnt ihr in der Nacht von Samstag, 4. April auf Sonntag, 5. April, ab 00:00 Uhr auf ProSieben MAXX und im kostenlosen Livestream auf ran.de sehen. Das komplette Event gibt es im Anschluss im Liveticker auf ran.de.

Die eigentliche Show startet um ca. 1 Uhr deutscher Zeit. Auf dem WWE Network wird Wrestlemania 36 im Stream angeboten. Wer in der Nacht nicht aufbleiben möchte, kann das Spektakel danach in voller Länge auf dem Network anschauen. Aktuell ist der erste Monat kostenlos und jederzeit kündbar.

WWE WrestleMania 36: Die Matches im Überblick

Bislang sind die folgenden Matches offiziell bestätigt:

- WWE Championship: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

- WWE Universal Championship: Goldberg (c) vs. Braun Strowman

- WWE Raw Women's Championship: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

- WWE SmackDown Women's Championship: Bayley (c) vs. Lacey Evans vs. Naomi vs. Sasha Banks vs. Tamina

- WWE SmackDown Tag Team Championship: The Miz und John Morrison (c) vs. The New Day vs. The Usos

- WWE Women's Tag Team Championship: The Kabuki Warriors (Asuka und Kairi Sane) (c) vs. Alexa Bliss und Nikki Cross

- WWE Raw Tag Team Championship: The Street Profits (Angelo Dawkins und Montez Ford) (c) vs. Austin Theory und Angel Garza

- WWE Intercontinental Championship: Sami Zayn vs. Daniel Bryan

- NXT Women's Championship: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

- John Cena vs. "The Fiend" Bray Wyatt

- The Undertaker vs. AJ Styles

- Kevin Owens vs. Seth Rollins

- Aleister Black vs. Bobby Lashley (with Lana)

- Elias vs. King Corbin

- Ottis vs. Dolph Ziggler

- Edge vs. Randy Orton

Die folgenden Matches finden in der einstündigen Kickoff-Show statt (Samstag, 4. April auf Sonntag, 5. April, ab 00:00 Uhr auf ProSieben MAXX und im kostenlosen Livestream auf ran.de):

- Drew Gulak vs. Cesaro

- Liv Morgan vs. Natalya

WWE WrestleMania 36 live: Die spannendsten Gerüchte

Rob Gronkowski agiert als "Host" der zweitägigen Show. Es wird erwartet, dass er sich mit einem Wrestler anlegt, was zu einem späteren Match führen könnte (zum Beispiel bei der WWE-Großveranstaltung SummerSlam im August).

Das jährliche Andre the Giant Memorial Battle Royal entfällt. Die WWE will während der Corona-Krise kein Risiko eingehen. Bei dieser Match-Art wären zahlreiche Wrestler auf engstem Raum gleichzeitig im Ring gestanden.

Definitiv nicht bei WrestleMania dabei sein werden Rey Mysterio, The Miz, Andrade und die eigentlich für das SmackDown Women's Championship Match vorgesehene Dana Brooke. Beide befinden sich in Corona-Quarantäne. Roman Reigns, der eigentlich gegen Universal Champion Bill Goldberg antreten sollte, hat freiwillig auf sein Match verzichtet. Als ehemaliger Leukämie-Erkrankter gehört er zur Corona-Risikogruppe. Braun Strowman ersetzt ihn.

