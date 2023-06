Vorjahresfinalist Hamburg Sea Devils ist mit einer Niederlage in die neue ELF-Saison gestartet. Die Hanseaten verloren bei den Panthers Wroclaw mit 25:34 (14:21).

"Wir haben uns zu viele sehr gute Möglichkeiten entgehen lassen. Dazu kamen Big Plays, die wir zugelassen haben. Wenn du selbst keine Plays machst, dann wird es am Ende knapp", sagte Head Coach Charles Jones.

Die Hamburger hatten in den ersten beiden Spielzeiten der European League of Football jeweils das Championship Game erreicht, unterlagen aber 2021 der Frankfurt Galaxy und in der Vorsaison den Vienna Vikings.

Einen Sieg bei ihrem Premierenspiel gelang den Paris Musketeers. Die Franzosen gewannen bei den Cologne Centurions mit 24:17. Für die weiteren Liganeulinge setzte es allerdings Niederlagen. Die Fehervar Enthroners unterlagen den Berlin Thunder mit 3:36, die Helvetic Guards bei den Barcelona Dragons mit 14:16.

Fortgesetzt wird der 1. Spieltag am Sonntag mit den Partien Tirol Raiders bei den Munich Ravens ab 12:45 live auf ProSieben MAXX und im Livestream, Frankfurt Galaxy bei Rhein Fire ab 16:15 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream sowie Leipzig Kings at Prag Lions.