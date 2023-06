Was für eine Aufholjagd! Und was für ein bitteres Ende für die Berlin Thunder! Denn das famose Comeback der Hauptstädter in Week 2 der European League of Football ist am Sonntag nicht belohnt worden. Berlin unterlag dem amtierenden Champion Vienna Vikings am Ende mit 24:27. Thunder steht nun bei einer 1-1-Bilanz.

Die Vikings, für die es nach einer spielfreien ersten Woche das erste Spiel der neuen Saison war, sahen nach der ersten Hälfte schon wie der sichere Sieger aus, denn sie führten nach einem starken Auftritt zur Halbzeit mit 24:3.

Field Goal entscheidet

Doch dann drehten die Gastgeber auf, glichen mit insgesamt drei Touchdowns zum 24:24 aus. Mit dem letzten Spielzug wendeten die Vikings eine Overtime aber noch ab, Kicker Dennis Tasic verwandelte vier Sekunden vor Schluss ein Field Goal aus 17 Yards Entfernung erfolgreich zum 27:24.