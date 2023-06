17 Teams aus neun Ländern. 17 Wochen europäischer Spitzen-Football. Die European League of Football startet am Samstag mit dem Spiel Hamburg Sea Devils at Panthers Wroclaw (im Livestream auf ran.de) in ihre dritte Saison.

Ab dem Sonntag überträgt ProSieben MAXX 30 Saisonspiele live und verdoppelt damit das bisherige Volumen mit zwei Spielen pro Spieltag am Sonntag. Den Start machen ab 12:45 Uhr Raiders Tirol at Munich Ravens (live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) und danach ab 16:15 Uhr Frankfurt Galaxy at Rhein Fire Düsseldorf (live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de)

Eine weitere Partie pro Spieltag gibt es auf ran.de samstags im Livestream, Joyn PLUS+ überträgt alle 107 Saisonspiele live. Das Finale am 24. September 2023 ist erstmals auf ProSieben zu sehen.

Vor dem Saisonstart sprechen ranELF-Experte Kasim Edebali und ELF-Commissioner Patrick Esume über die Ausgangslage im Interview und Esume kündigte schon einen neuen ELF-Rekord an.

Vor dem ELF-Saisonstart: Kasim Edebali im Interview

Es ist ihre erste ELF-Saison auf der anderen Seite, wie schwer wird es "zuzuschauen"?

Kasim Edebali: "Überhaupt nicht. Ich liebe es, Football zu spielen, aber genau so liebe ich es, Football zu analysieren und zu erklären. Ich freue mich, die Chance zu haben, die Zuschauer:innen auf diverse Spieler aufmerksam zu machen und ihnen Football auf taktischer und technischer Ebene noch näher zu bringen.“

Wie stark wird ihr Ex-Team, die Hamburg Sea Devils?

Edebali: "Natürlich würde ich mich für meine alten Coaches und Teammates freuen, wenn sie es wieder ins Finale schaffen würden, weil ich weiß, wie viel harte Arbeit darin steckte, zum zweiten Mal ins Finale zu kommen. Schon enttäuschend, dass es für den Titel am Ende erneut nicht gereicht hat. Aber die Competition wird jedes Jahr größer. Es gibt mehr Teams, mehr Talente und der Name der Liga wird immer größer. Niemandem wird in diesem Jahr etwas geschenkt und kein Team kann sich einen langsamen Start erlauben. Daher wird es sehr interessant, welche Teams sich am schnellsten etablieren werden. Es ist ein spannender Wettbewerb, der jeder Franchise, jedem Coach und jedem Spieler alles abverlangen wird und dadurch noch spannender für die Fans sein wird."

Es gibt sechs neue Teams, wie schätzen sie diese ein?

Edebali: "Ich glaube, kein Team wird es leicht haben, ob neu oder etabliert. Alle sind hungrig und wollen zeigen, wie gut sie sind. Eine gute Teamführung – vom Owner bis zum Assistenz-Coach – ist super wichtig. Es sieht es danach aus, dass Paris einen guten Job gemacht hat, internationales und nationales Talent zu rekrutieren. München mit einem super Coach wie John Shoop steht auch ganz oben auf meiner Liste. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass andere neue Teams uns genauso gut aus dem Nichts überraschen werden."

Wer sind die Top drei Quarterbacks der Liga?

Edebali: "Es gibt viele neue Quarterbacks in dieser Saison, aber ich muss mit den drei QBs gehen, die sich bereits bewiesen haben: Jadrian Clark kam 2022 spät zu Rhein Fire, aber hat bewiesen, wie gut er in die Mannschafft passt und der wohl produktivste Quarterback der Liga war. Mit großem Talent, super Receivern und dazu noch dem besten Runningback der letzten Saison, Glenn Tonga, hat er die offensiven Mittel, die er braucht. Ich gehe davon aus, dass Clarke und Rhein Fire ganz oben mitspielen werden. Jakeb Sullivan (Frankfurt Galaxy) ist ein Erfahrungsträger wie kein anderer. Egal, in welcher Situation, er zeigt immer die Ruhe und Souveränität, die man auf der QB-Position braucht. Er kann jeden Pass auf dem Feld, tiefe wie auch schnelle, kurze Pässe präzise anbringen. Auch wenn er kein "run first" Quarterback ist, ist er immer einer der athletischsten Spieler auf dem Feld, der in jedem Spielzug dem Pass Rush entkommen kann und mit seinen Beinen ein neues First Down holen kann. Zach Edwards (2021/2022 Barcelona Dragons, 2023 Paris Musketeers) ist für mich der gefährlichste Spieler der letzten zwei Jahre. Er ist ein purer "Playmaker". Er kann den Ball laufen, ihn werfen, aber was ihn besonders gefährlich macht: Er findet einen Weg, den Ball aus jeder Körperposition loszubekommen. Selbst wenn er zu Boden gebracht wird, schafft er es trotzdem, den Ball 40 Yards tief anzubringen. Die Sekunde, in der man als Defense nicht aufpasst, ist es fast garantiert, auf seinem nächsten Highlight-Tape zu landen."

ELF-Saisonstart: Patrick Esume kündigt neuen Zuschauerrekord an

Es geht in die dritte ELF-Saison, wie bewerten sie die Entwicklung?

Patrick Esume: "Es besteht kein Zweifel daran, dass es uns gelungen ist, aus dem Stand heraus die beste Football-Liga in Europa zu sein. Die European League of Football ist direkt in den Herzen der Fans angekommen. Für mich ist absolut klar: Wir stehen sportlich vor einer spektakulären Saison, die noch viel besser und begeisternder werden wird als die ersten beiden Spielzeiten.“

Welches Team ist in der Favoritenrolle?

Esume: "Wenn ich mir die einzelnen Teams anschaue, dann ist es unmöglich, einen Favoriten zu benennen. Es ist beeindruckend, was die Franchisen auf die Beine stellen. Alle Teams haben die Qualität, großartig Football zu spielen, da steckt unheimlich viel Talent drin."

Was bedeutet die Expansion von 12 auf 17 Teams?

Esume: "Es wird noch enger und spannender. Ob es ein entscheidender Vorteil ist, von Beginn an oder in der letzten Saison dabei gewesen zu sein? Nicht unbedingt! Ich traue den neuen Teams auf jeden Fall zu, eine Hauptrolle spielen zu können."

Wie nehmen sie das Interesse der Fans wahr?

Esume: "Das Interesse ist überwältigend! Im ersten Jahr hatten wir unter harten Corona-Bedingungen mehr als 80.000 Leute in den Stadien, im zweiten Jahr waren es 240.000 und in der kommenden Saison knacken wir sicher die halbe Million. Für das Championship Game wurden im Vorverkauf bereits mehr als 23.000 Tickets verkauft. Wir sind glücklich, wie positiv die Liga angenommen wird und arbeiten hart daran, das Produkt noch attraktiver zu gestalten."

Welche Rolle spielt die mediale Präsenz bei ProSieben und Co.?

Esume: "Eine ganz entscheidende Rolle! Wir sind sehr stolz darauf, einen so starken und auch in der Football-Community anerkannten Medienpartner seit dem ersten Tag an unserer Seite und den Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert zu haben. Das hilft uns auf allen Ebenen enorm weiter und wir werden gemeinsam alles dafür tun, um den Fans auch vor dem Bildschirm großartige Unterhaltung zu bieten.“

Nach welchen Kriterien entscheiden sie, bei welchem Spiel sie vor Ort sind?

Esume: "Als Commissioner der European League of Football bin ich gleichermaßen Ansprechpartner für alle Franchisen und werde mir Heimspiele von jedem Team anschauen. Die Stimmung ist überall großartig, aber ganz besonders freue ich mich natürlich auf das Championship Game am 24. September in Duisburg mit 30.000 Fans in der Schauinsland-Reisen-Arena."

Was werden die nächsten Meilensteine?

Esume: "Die European League of Football ist weiter auf Expansionskurs. Schon in zwei Jahren werden 24 Franchisen aus 15 Nationen an den Start gehen. Das Potenzial ist auch auf unserem Kontinent riesig und das wollen wir mit unserer Liga auf alle Ebenen

heben."