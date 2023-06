Am Sonntag, 4. Juni 2023, steht für die Munich Ravens das erste Spiel ihrer jungen Historie in der European League of Football an.

Gegner beim ELF-Debüt sind die Raiders Tirol (ab 12:40 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) um Ex-NFL-Spieler Sandro Platzgummer.

ELF 2023: Munich Ravens führen Trikot auf Eisbachwelle vor

Bevor die Saison so richtig startet, hat die Franchise aus der bayerischen Landeshauptstadt ein erstes Trikot präsentiert. Para-Surfer Ben Neumann trug das Jersey, während er auf einem Surfbrett auf der Münchner Eisbachwelle unterwegs war.

Der größte Teil des Outfits sowie der Helm sind sehr dunkel gehalten, hellblaue Akzente an Schultern, Beinen und Hals bringen etwas Farbe ins Spiel. Die Nummer auf Vorder- und Rückseite ist ebenfalls hellblau. Der Name des Spielers ist hingegen in weißen Buchstaben geschrieben.

Zudem prangt auf dem rechten Oberschenkel das ELF-Logo, auch der Name des Teams steht in weißen Buchstaben auf den Außenseiten des Helms.