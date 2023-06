Bundesliga

CL-Teilnehmer weit hinten: Die Fairplay-Tabelle der Bundesliga

Die Bundesliga-Saison 2022/2023 hatte es in sich - und nicht immer ging es friedlich zu. Auch neben dem Spielfeld wurden Karten in allen Farben verteilt. Wir zeigen im Ranking, welcher Klub in der Fairplay-Tabelle ganz oben steht. Einige Überraschungen sind programmiert.