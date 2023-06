Aus dem Trainingslager in Südtirol berichtet Tobias Hlusiak

Deutschland und die U21-EM der U21, das war bei den vergangenen Ausgaben immer eine Erfolgsgeschichte. Stets kehrte die jeweilige Auswahl des DFB mit tollen Ergebnissen zurück – zwei Mal sogar mit dem Pokal - zuletzt 2021.

Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo, der vor zwei Jahren noch Stefan Kuntz als Assistent zur Seite stand, ist also de facto der Titelverteidiger. Doch mit der damit natürgemäß einhergehende Favoritenrolle kann er überhaupt nichts anfangen.

"Diese Mannschaft ist nicht der Titelverteidiger. Sondern diese Mannschaft ist eine andere", betonte Di Salvo gegenüber ran. Dem 44-Jährigen war es sichtlich wichtig die Erwartungen vor dem Turnier im Rahmen zu halten.

Di Salvo gibt bodenständiges Ziel für deutsche U21 aus

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer will bei seinem jungen und eher unerfahrenen Team keinen unnötigen Druck aufkommen lassen. "Wir haben andere Ziele. Das habe ich meiner Mannschaft auch gesagt", erklärte er.

Es gehe um eine gute Basis im derzeitigen Trainingslager in Südtirol, ein erfolgreiches Auftaktspiel gegen Israel (am 22. Juni ab 18 Uhr live in SAT.1 und im Livestream auf ran.de) und schließlich die Olympia-Quali.

Die drei besten Mannschaften lösen das Ticket für die Wettkämpfe in Paris - Frankreich als Gastgeber und England, das bei Olympia als Großbritannien antritt, sind von dieser Qualifikationsregelung ausgenommen.

DFB - U21: Yannik Keitel wird wichtige Stütze - und Kapitän?

Dass die zurückhaltende Marschroute auch bei den Spielern angekommen ist beweist Yannik Keitel. Der Freiburger ist einer, auf den sich Di Salvo gern verlässt.

Keitels besonnene und stabilisierende Art des Fußballspielens wird nun noch wichtiger, nachdem mit Innenverteidiger Jordan Beyer und Außenstürmer Jan Thielmann zwei fest eingeplante Stützen verletzt abreisen mussten und Di Salvo die Entscheidung über die endgültige Bestimmung des 23-Mann-Turnierkaders abnahmen.

"Ich würde uns nicht Titelverteidiger nennen, obwohl die Mannschaft vor zwei Jahren gewonnen hat. Wir nehmen diesen Erfolg aber als Ansporn. Man hat gesehen, dass Leidenschaft und Teamgeist weit führen können", sagt der Führungsspieler, der die deutsche Mannschaft eventuell als Kapitän aufs Feld führen wird.

Di Salvo hat ihn und zwei andere Spieler für diese Aufgabe auf dem Zettel. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Deutschland bei der U21-EM: Wer beginnt im Tor?

Genau wie im Tor, wo Keitels Mannschaftskollege Noah Atubolu derzeit die Nase vorn haben dürfte. Vielleicht gibt das abschließende Testspiel gegen die Schweiz am Freitagabend Aufschluss.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird über viermal 30 Minuten gespielt."Es werden alle drei Torhüter zum Einsatz kommen", kündigte Di Salvo an.

Am 18. Juni reist die Mannschaft schließlich nach Georgien - ein bisschen als Titelverteidiger, aber irgendwie auch nicht.

Dort stehen dann die Vorrundenspiele gegen Israel (22. Juni), Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni) auf dem Programm.