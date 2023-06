Titelverteidiger und Top-Favorit USA muss bei der Fußball-WM der Frauen (ab 20. Juli) auf Kapitänin Becky Sauerbrunn verzichten. Die 38 Jahre alte Verteidigerin fällt mit einer Fußverletzung für das Turnier in Australien und Neuseeland aus. Das berichteten mehrere US-Medien. Sauerbrunn bestätigte das Aus in den Sozialen Netzwerken. "Untröstlich beschreibt es nicht einmal zur Hälfte", schrieb sie bei Instagram, "aber so können der Sport und das Leben wirklich sein."

Sauerbrunn hatte sich die Verletzung im April zugezogen, Anfang Juni gab sie im Trikot der Portland Thorns ein kurzes Comeback, doch für die WM reicht es nicht. Die USA müssen bereits auf die verletzten Angreiferinnen Mallory Swanson und Catarina Macario verzichten. Seinen WM-Kader gibt US-Trainer Vlatko Andonovski voraussichtlich in den kommenden Tagen bekannt.

Sauerbrunn hat mehr als 200 Länderspiele absolviert, 2015 und 2019 gewann sie mit den USA die Weltmeisterschaft, 2012 in London holte sie mit dem Team Olympia-Gold, 2021 in Tokio Bronze. Seit 2020 spielt sie in Portland. "Ich habe gehofft, gearbeitet und noch mehr gehofft, um es rechtzeitig zurück zu schaffen", schrieb Sauerbrunn. Doch letztlich habe es keinen sicheren Zeitpunkt für ihr Comeback gegeben.