Alles deutet darauf hin, dass das amerikanische Haas-Team auch in der Formel 1 2024 mit Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen an den Start gehen wird. Das hat Teamchef Günther Steiner am Donnerstag vor dem Grand Prix von Kanada in Montreal in Aussicht gestellt.

"Was den Fahrermarkt betrifft, sind wir im Moment ziemlich happy mit dem, was wir haben", sagt Steiner, "und natürlich wollen wir unsere Fahrer so früh wie möglich bestätigen, damit es nicht so eine Hängepartie wird wie vergangenes Jahr."

2022 war Haas mit Magnussen und Mick Schumacher in die Saison gegangen. Während Magnussen aufgrund eines Zweijahresvertrags für 2023 gesetzt war, wurde um Schumachers Zukunft wochenlang spekuliert. Letztendlich wurde der Vertrag des jungen Deutschen nicht verlängert und er durch seinen Landsmann Hülkenberg ersetzt.

Hülkenberg (187 Renneinsätze in der Formel 1) und Magnussen (147) sind für Haas aufgrund ihrer Erfahrung auch in der aktuellen Situation eine große Hilfe, in der das Team zwar im Qualifying sehr konkurrenzfähig ist, im Rennen aber aufgrund des hohen Abbaus der Reifen meist zurückfällt. Das erfordert, dass die Ingenieure "zurück ans Zeichenbrett" müssen, wie es Steiner zuletzt selbst formuliert hat.

"Nico hat das Problem direkt angesprochen, wir reden generell sehr offen darüber", sagt Steiner. "Niemand versucht da was zu vertuschen oder kleinzureden, sondern wir gehen ganz offen damit um. Die Einstellung von allen ist: 'Hey, lasst uns herausfinden, was wir unternehmen können, um herauszufinden, was da los ist.'"

Übrigens: Obwohl es sportlich derzeit nicht ganz nach Wunsch läuft, steht Haas' technische Partnerschaft mit Ferrari nicht auf dem Prüfstand. Steiner betont: "Mittel- bis langfristig bringt es nichts, da zu wechseln. Nur weil mal ein Jahr wie dieses dabei ist, bedeutet das nicht, dass man gleich zu einem anderen Partner wechseln muss."

Haas liegt nach sieben von 22 Rennen mit acht Punkten an siebter Stelle der Konstrukteurs-WM, vor Alfa Romeo, AlphaTauri und Williams. Sechs der acht Punkte gehen auf Hülkenbergs Konto, der allerdings nur einmal, als Siebter beim Grand Prix von Australien in Melbourne, in die Top 10 gefahren ist.