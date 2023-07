Von Andreas Reiners

Nico Hülkenberg hat es nicht nur zurück in die Formel 1 geschafft, der 35-Jährige hat sich auch ohne Frage eine zweite Saison in der Motorsport-Königsklasse verdient. Vor allem im Qualifying stellt der Emmericher seine Klasse auf einer schnellen Runde unter Beweis und schafft es regelmäßig in die Top Ten.

Das Problem: Sein Haas säuft in den Rennen aus diversen Gründen regelmäßig ab. Deshalb forderte Hülkenberg nach dem Rennen in Ungarn, das er auf Platz 14 beendete, Veränderungen. Eine sportliche Auferstehung, ähnlich wie bei McLaren, angetrieben durch Updates, durch harte Arbeit.

Hülkenberg: "McLaren muss unser Vorbild sein"

"Die machen es vor. Am Anfang der Saison sind sie in Saudi-Arabien noch hinter uns gefahren. Die haben es komplett mit Updates herumgerissen. Sie haben quasi ein B-Auto gebracht, was ziemlich beeindruckend ist", sagte Hülkenberg. Er stellt deshalb klar: "Das muss unser Vorbild sein. Die Ingenieure und die Aerodynamiker sind da natürlich in der Verantwortung, da etwas zu finden und etwas zu machen".

Auch Sky-Experte Ralf Schumacher sagt klar: "Bei Haas muss jetzt dringend was passieren!"

Passiert auch bei Hülkenberg was?

Für ihn "wäre jede Option besser als Haas", so Schumacher. "Man hat den Eindruck von außen, dass in den anderen Teams mehr Potenzial steckt. Bei Williams wird beispielsweise viel Geld investiert und dort ist neuer Schwung reingekommen, aber auch bei Alpha Tauri. Bei Haas hat man dagegen den Eindruck, dass Stillstand herrscht." Und der ist bekanntlich Rückschritt, vor allem in der Formel 1, wenn alle anderen Schritte nach vorne machen.

Deshalb steckt Hülkenberg in einem kleinen Dilemma. Eine Bestätigung bei Haas für 2024 ist im Grunde nur noch Formsache. Doch die Frage stellt sich natürlich, ob der Deutsche ein weiteres Jahr Stillstand erleben möchte.

Keine einfache Cockpitsuche

Ein neues Cockpit zu finden sei für Hülkenberg aber nicht einfach, so Schumacher. "Er hat so ein bisschen das Image, dass er ein perfekter Qualifyer ist, aber im Rennen das Potenzial nicht so ganz ausschöpfen kann und deshalb möchte er unbedingt ein gutes Rennauto haben. Ich glaube, da hadert er jetzt grade so ein bisschen mit, dass er nicht die Möglichkeit hat, das zu beweisen. Ich finde trotzdem: Er macht einen super Job."