Der dreimalige Weltmeister Hans-Georg Anscheidt ist als zweiter Deutscher in die Hall of Fame der Motorrad-Weltmeisterschaft aufgenommen worden. Dem 87-Jährigen wurde die Ehre m Rahmen des deutschen Grand Prix auf dem Sachsenring zuteil. Vor Anscheidt war aus deutscher Sicht nur der fünfmalige Weltmeister Toni Mang Mitglied in der 2000 eröffneten Ruhmeshalle gewesen.

Der in Königsberg geborene Anscheidt hatte in der Klasse bis 50 Kubikzentimeter in den Jahren 1966, 1967 und 1968 den WM-Titel geholt. Die ersten zwei Titel gewann er als Suzuki-Werksfahrer, seinen dritten als Privatfahrer.