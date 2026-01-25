Frauen-BL: Bremen lässt gegen Nürnberg Punkte liegen

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben den Start ins neue Jahr verpatzt. Das heimstarke Team von Trainerin Friederike Kromp kam gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und ließ damit im Rennen um Europa wichtige Zähler liegen. Die Überraschungsmannschaft hatte nach einer furiosen ersten Halbserie auf Rang drei überwintert, mit einem Spiel mehr beträgt der Vorsprung auf die TSG Hoffenheim auf Rang vier nun zwei Punkte.

Nach dem Treffer von Nastassja Lein (18.) drohte kurzzeitig gar die erste Heimniederlage der Saison, doch Medina Desic (26.) schlug schnell zurück. Die Nürnbergerinnen bleiben durch den überraschenden Punktgewinn weiter im gesicherten Mittelfeld und fanden nach den zwei Niederlagen im Jahresendspurt nun wieder in die Spur.