Die Olympia-Höhepunkte am Samstag, 7. Februar

SKI ALPIN: Die erste Medaillenentscheidung der Spiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo hat es direkt in sich. Auf der berühmt-berüchtigten Stelvio in Bormio duellieren sich die besten Abfahrer der Welt um Gold. Weltcup-Dominator Marco Odermatt geht als Favorit ins Rennen, der Schweizer sprach zuletzt von einem "Kampf ums Überleben" auf der Piste im Schatten des Stilfserjochs. Vor 13 Monaten rang der Franzose Cyprien Sarrazin nach einem Sturz tatsächlich mit dem Tod, im ersten Training vor Olympia kam auch der Norweger Fredrik Möller heftig zu Fall. Der deutsche Starter Simon Jocher ist allenfalls Außenseiter. Um 11.30 Uhr geht es los.

SKILANGLAUF: In Tesero steht der Skiathlon der Langläuferinnen auf dem Programm, in dem 10 km erst in der klassischen und danach in der freien Technik bewältigt werden müssen. Das deutsche Quartett gehört im Kampf um den zweiten Medaillensatz der Spiele nicht zu den Favoritinnen, eine Top-10-Platzierung für Pia Fink, Katharina Hennig Dotzler, Helen Hoffmann oder Katherine Sauerbrey wäre bereits eine Überraschung. Für Hennig Dotzler, 2022 in Peking Olympiasiegerin im Teamsprint, ist die Distanz von insgesamt 20 km etwas zu lang für Medaillenambitionen. Das Rennen beginnt um 13 Uhr.

SKISPRINGEN: Nicht einmal 24 Stunden nach der großen Eröffnungsfeier schnallt sich Katharina Schmid schon die Ski um. Die deutsche Fahnenträgerin ist am Abend auf der Normalschanze in Predazzo gefordert, Edelmetall ist beim Highlight ihrer Abschiedssaison allerdings eher unrealistisch. Die Goldmedaille scheint wiederum bereits für die slowenische Weltcup-Dominatorin Nika Prevc reserviert zu sein, dahinter ist alles offen, auch Selina Freitag und Agnes Reisch sind Kandidatinnen für das Podest. In Juliane Seyfarth ist noch eine weitere Deutsche dabei. Der erste Durchgang fängt um 18.45 Uhr an, der entscheidende zweite um 19.57 Uhr.