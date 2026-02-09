Die Olympia-Höhepunkte am Montag, 9. Februar

SKISPRINGEN: Kampf um Gold von der Normalschanze

RODELN: Deutsche Frauen um Taubitz legen los

EISSCHNELLLAUF: Was geht für Glamour Girl Leerdam?

SKISPRINGEN: Im Predazzo Ski Jumping Stadium fällt ab 19.00 Uhr die Entscheidung von der Normalschanze. Als Topfavorit gilt der slowenische Überflieger Domen Prevc, allerdings musste bereits seine Schwester Nika bei den Frauen erfahren, wie schwer die Erwartungen lasten können. Aus dem deutschen Team werden Felix Hoffmann und Philipp Raimund die besten Chancen eingeräumt.

RODELN: Wenn es in die Eisrinne geht, greifen die deutschen Rodlerinnen traditionell um eine Medaille. Am Montag stehen im Cortina Sliding Centre ab 17.00 Uhr die ersten beiden von insgesamt vier Läufen im Rennen um Gold auf dem Programm. Weltmeisterin Julia Taubitz hinterließ im letzten Training einen ganz starken Eindruck, auch Anna Berreiter gilt als Medaillenkandidatin.

EISSCHNELLLAUF: Sie reiste mit dem Privatjet an, hat über fünf Millionen Follower auf Instagram und hat einen äußerst prominenten Verlobten - Jutta Leerdam ist wohl das größte Glamour Girl der Winterspiele in Italien. Doch die niederländische Eisschnellläuferin ist auch eine Top-Athletin, kämpft im Milano Speed Skating Stadium über 1000 m um eine Medaille. Der Vorhang für Leerdam und Co. fällt ab 17.30 Uhr.