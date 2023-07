Daniel Altmaier (Kempen) hat beim ATP-Turnier in Hamburg als erster Deutscher das Achtelfinale erreicht. Der 24-Jährige gewann sein Auftaktmatch gegen den französischen Routinier Richard Gasquet 7:5, 6:4. In der Runde der besten 16 trifft Altmaier auf den Sieger des Erstrunden-Duells zwischen dem an Nummer zwei gesetzten Bastad-Sieger Andrej Rublew (Russland) und dem Spanier Bernabe Zapata Miralles.

Neben Altmaier schlagen am Rothenbaum vier weitere deutsche Profis auf. Prominentester Spieler im deutschen Quintett ist Olympiasieger und Lokalmatador Alexander Zverev.