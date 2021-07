Köln (SID) - Tennisprofi Yannick Hanfmann aus Karlsruhe steht beim ATP-Turnier im schwedischen Bastad im Viertelfinale. Der 29-Jährige besiegte in der Runde der besten 16 den an Position sieben gesetzten Jiri Vesely mit 6:4, 6:3.

Vor zwei Wochen in Wimbledon war Hanfmann dem Tschechen noch in der ersten Runde glatt in drei Sätzen unterlegen, nach dem Wechsel von Rasen auf Sand wendete sich das Blatt.

In seinem zweiten Viertelfinale des Jahres trifft Hanfmann, Nummer 107 der Weltrangliste, auf den Franzosen Arthur Rinderknech.