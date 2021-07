Hamburg (SID) - French-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas wird beim traditionellen Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum (12. bis 18. Juli) aufschlagen. Der Weltranglistenvierte aus Griechenland erhält von den Veranstaltern eine Wildcard, wie diese am Samstag bekannt gaben.

"Ich freue mich darauf, wieder nach Hamburg zurückzukommen, um die Gelegenheit zu nutzen, vor den Olympischen Spielen noch wichtige Spielpraxis zu sammeln", sagte Tsitsipas, der zum zweiten Mal in der Hansestadt spielen wird. In Wimbledon war der 22-Jährige in der ersten Runde ausgeschieden.