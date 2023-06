18 Saisons lang spielte Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers und streift in der kommenden NFL-Season bekanntermaßen ein anderes grünes Jersey über. Doch jetzt, wo sich endlich alle an den Gedanken gewöhnt haben, Rodgers als Quarterback der New York Jets zu sehen, liefert "Fox Sports"-Moderator Craig Carton eine kleine Sensations-Story.

Wenn auch ohne Happy End.

Denn angeblich verhandelten die New England Patriots mit den Packers wegen eines Rodgers-Trades, dann soll allerdings die Spielerseite einem möglichen Wechsel nach Foxboro einen Riegel vorgeschoben haben.

"Aaron Rodgers wurde fast kein Jet", sagte Carton bei "Fox Sports".

Aaron Rodgers' Berater: "Nein, wir spielen nicht für New England"

Der Moderator weiter: "Die New England Patriots machten den Green Bay Packers ein Angebot, um Aaron Rodgers zu bekommen, und als Aaron Rodgers das hörte, sagte sein Agent: 'Nein, wir spielen nicht für New England. Wir wollen ein Jet sein."

Lieber ein Jet als unter Trainer-Legende Bill Belichick spielen? Ja, angeblich soll das Rodgers-Lager sogar erklärt haben, dass der Quarterback zurücktreten würde, sollte er zu den Patriots getradet werden.

Und somit spielt der 39-Jährige fortan eben in New York. Dafür dann aber in der kommenden Saison zwei Mal gegen die Patriots.