Das Thema Wetten fand in den zurückliegenden Wochen viel Beachtung in der NFL - und daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern.

So berichtet "ProFootballTalk" unter Berufung auf eine der Liga nahestehende Quelle, dass ein einzelner NFL-Spieler im Jahr 2022 sage und schreibe acht Millionen US-Dollar durch Wetten verloren hat.

Um wen es sich handelt, wird in dem Bericht nicht deutlich.

Wetten ein heikles Thema in der NFL

Die NFL erlaubt ihren Spielern das Wetten auf Spiele und Ereignisse anderer Ligen, wenn der Abschluss der Wetten dabei nicht auf dem Team-Gelände, im Team-Flugzeug, etc. stattfindet.

Dass die beste Football-Liga der Welt ihren Akteuren in naher Zukunft Wetten gänzlich verbietet, scheint aktuell eher unwahrscheinlich.

So verdient die NFL durch Partnerschaften mit Sportwettenanbietern doch Millionen.