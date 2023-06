Als in den US-Medien zuletzt von Carson Wentz die Rede war, hieß es bei "ESPN", der Quarterback habe von NFL-Teams "Interesse erhalten" und wird "vielleicht länger in die Offseason hinein" warten, um zu sehen, wie sich der Quarterback-Markt entwickelt.

Seitdem sind unzählige Wochen vergangen, getan hat sich aber nichts. Nun aber berichtet "ESPN"-Insider Adam Schefter, Wentz habe "Zeit in Tampa verbracht, wo er mit dem ehemaligen NFL-Head-Coach Jon Gruden Würfe trainiert und Filme studiert" hat.

Und weiter: "Wentz will und beabsichtigt, diese Saison zu spielen, und wartet auf die richtige Situation."

Wentz trainiert mit Gruden

Ob und inwieweit ausgerechnet Gruden dem Spielmacher behilflich sein kann, sei dahingestellt. Seitdem Gruden aufgrund von etlichen Verfehlungen seinen Rücktritt von seinem Posten als Raiders-Coach verkündete, gilt er in NFL-Kreisen gemeinhin als Persona non grata.

Auch in der Personalie Carson Wentz scheint sich das Interesse eher in Grenzen zu halten. Seit seiner Entlassung vor rund drei Monaten wurde der zweite Draft-Pick aus dem Jahr 2016 mit keinem Team in Verbindung gebracht, auch gab es keine Berichte über Angebote oder zumindest das Interesse einer Franchise.

Der 30-Jährige wurde in seiner Laufbahn von den Eagles, Colts und Commanders entlassen, einen Posten als Starter dürfte er wohl kaum bekommen. Ob er wirklich bereit wäre, auch als Backup zu fungieren, muss sich erst zeigen.