Noch immer steht nicht fest, welches NFL-Team in der diesjährigen Auflage der Dokumentation "Hard Knocks" bei "HBO" zu sehen sein wird. Jetzt steht offenbar eine ungewöhnliche Lösung im Raum.

Denn wie die Zeitung "The Detroit News" berichtet, zieht der Sender eine erneute Zusammenarbeit mit den Detroit Lions in Betracht. Das Team aus Michigan stand erst im vergangenen Jahr im Mittelpunkt der Preseason-Ausgabe der Serie.

Aufgrund des großen Erfolgs der letztjährigen Produktion mit den Lions kann sich "HBO" dem Bericht zufolge eine Fortsetzung vorstellen. Die Authentizität der Serie, bei der besonders das Trainerteam um Dan Campbell im Zentrum stand, kam bei den Fans gut an.

Teilnahme an "Hard Knocks" zahlte sich für Detroit Lions aus

"Ich wusste, dass wir eines von drei oder vier Teams waren, und ich rief an und sagte, wenn wir ausgewählt werden, garantiere ich, dass wir einen guten Job machen werden", sagte Lions-Präsident Rod Wood der "Detroit Free Press".

Die Lions kamen 2022 gerade aus einer 3:13-Saison, laut Wood habe man sich von der Teilnahme erhofft, "etwas Energie zu tanken". Offenbar mit Erfolg: Die Lions waren einer der Aufsteiger der NFL-Saison und verpassten nur knapp die Playoffs.

Starting the week off right — Detroit Lions (@Lions) June 12, 2023

Allerdings ist unklar, ob die Lions ein zweites Jahr in Folge an der Produktion teilnehmen würden. In der Offseason ohnehin nicht, aber auch während der Saison nicht. Als Warnung dienen ihnen die Indianapolis Colts und die Arizona Cardinals, die in den vergangenen beiden Jahren während der Spielzeit begleitet wurden.

"Bei den beiden Teams, die es in den vergangenen beiden Jahren gemacht haben, hat es sich nicht ausgezahlt. Beide Coaches sind nicht mehr da", so Wood.

Vier Teams kämen nach NFL-Kriterien infrage

Zwingen kann die NFL die Lions nicht zur erneuten Teilnahme. Dafür müssten drei Kriterien erfüllt sein: kein Head Coach im ersten Jahr, keine Playoff-Teilnahme in den vergangenen beiden Jahren sowie - und das schließt die Lions von einer Verpflichtung aus - keine Teilnahme an "Hard Knocks" in den vergangenen zehn Jahren.

Gemessen an diesen drei Kriterien kommen nur vier Teams infrage: die Chicago Bears, die New Orleans Saints, die Washington Commanders sowie die New York Jets. Mit allen vier Teams konnte bislang aber noch keine Einigung erzielt werden.