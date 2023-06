Die Kansas City Chiefs mussten während des obligatorischen Minicamps auf Chris Jones verzichten. Der Defensive Tackle schwänzte die Trainingseinheiten, weil er eine Vertragsverlängerung fordert.

Und es sieht nicht schlecht aus für Chris Jones. General Manager Brett Veach erklärte gegenüber "SI.com", dass sich beide Seiten "in einem ständigen Austausch" befänden: "Wir haben eine großartige Kommunikation, und bis zum Camp ist noch viel Zeit. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, wo wir mit Chris sein werden. Wir werden die Übergabe der Super-Bowl-Ringe feiern, eine gute Zeit haben und dann eine Pause einlegen."

"Ich bin mir sicher, dass wir von jetzt an bis zum Beginn des Trainingslagers großartige Gespräche führen werden, und ich freue mich darauf, dass Chris hier sein wird, nicht nur für das nächste Jahr, sondern für eine lange Zeit", erklärte Veach.

Chiefs-GM Veach zeigt sich optimistisch

Stand jetzt geht Jones in das letzte Jahr seines Vierjahresvertrags, der ihm in der kommenden Saison ein Grundgehalt von rund 19,5 Millionen Euro einbringen würde. Auch für die Kansas City Chiefs würde ein neuer Kontrakt Sinn ergeben, da die Franchise so den Cap-Hit des 28-Jährigen senken könnte.

"Wir haben eine lange gemeinsame Geschichte, und wir haben eine gute Beziehung zu seinen Agenten", so Veach. "Diese Dinge werden normalerweise kurz vor oder während des Trainingslagers geklärt. Wir gehen davon aus, dass das auch so sein wird, und wir werden sehen, wie es läuft."

Es scheint, als dürften sich die Fans des amtierenden Super-Bowl-Champions auf weitere Jahre mit Chris Jones im Arrowhead-Stadium freuen.