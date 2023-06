Neun Spielzeiten lang war Derek Carr der Starting Quarterback der Las Vegas Raiders. In all den Jahren verpasste er nur zwei Spiele aufgrund von Verletzungen, wurde zudem vier Mal in den Pro Bowl gewählt.

Große Erfolge gab es dennoch nicht wirklich zu feiern. Nur einmal stand er in der Zeit in den Playoffs, verlor dieses Spiel allerdings. In der vergangenen Saison folgte dann die unschöne Trennung. Carr fand sich in den letzten beiden Saisonspielen auf der Bank wieder, nachdem er sich dazu entschieden hatte, weiterzuziehen.

Nun hat sich der Spielmacher bei der Organisation entschuldigt und gesagt, in seiner letzten Saison nicht die beste Version seiner selbst gezeigt zu haben.

Carr entschuldigt sich bei Las Vegas Raiders

"Sie haben einfach nicht mein Bestes bekommen und das hat mich am Ende des Jahres wahnsinnig gemacht", erklärte er laut "Associated Press". "Ich habe mich einfach nicht wie ich selbst gefühlt und das tut mir für die Trainer und Spieler der Raiders leid."

Carr beendete die vergangene Saison mit dem schlechtesten Passer Rating seit seiner Rookie-Saison, zudem warf er 14 Interceptions.

Für sein Ende in der Spielermetropole machte er derweil berufliche und persönliche Herausforderungen verantwortlich. Zu den persönlichen wollte er keine Stellung beziehen, zu den beruflichen gehörte unter anderem das Erlernen einer neuen Offense nach dem Weggang von Ex-Head-Coach Jon Gruden.

In der neuen Saison steht Carr bei den New Orleans Saints als Signal Caller auf dem Rasen.