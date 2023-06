Diese Nachricht dürfte Bill Belichick alles andere als gerne hören.

Laut "Boston25News.com" wurde Patriots-Cornerback Jack Jones am Freitag auf dem Flughafen in Boston verhaftet, weil er versucht haben soll, zwei Schusswaffen in ein Flugzeug zu bringen.

Die Waffen wurden demnach gefunden, als der Sportler sein Handgepäck durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen bringen wollte.

Dem Cornerback wird der Besitz verdeckter Waffen im Sicherheitsbereich eines Flughafens, der Besitz von Munition ohne Waffenbesitzkarte, unrechtmäßiger Besitz einer geladenen Feuerwaffe und der Besitz einer Munitionszuführungsvorrichtung für mehr als zehn Schuss zur Last gelegt.

Patriots-Profi am Flughafen verhaftet

Der Pats-Profi hat eine Kaution in Höhe von 50.000 US-Dollar hinterlegt, in der kommenden Woche soll eine Anklageverlesung stattfinden.

"Wir wurden darüber informiert, dass Jack Jones heute am Logan Airport verhaftet wurde", erklärte ein Teamsprecher "Boston25News.com".

"Wir sind dabei, weitere Informationen zu sammeln und werden uns zu diesem Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern."

Jack Jones wurde 2022 von den Patriots in der vierten Draft-Runde ausgewählt und stand in seiner Rookie-Saison in 13 Spielen auf dem Platz, in zwei davon als Starter.