Die beiden Schwestern Satou (25) und Nyara Sabally (23) treffen am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) in der US-Basketball-Profiliga WNBA erstmals aufeinander. Für die beiden Berlinerinnen ist das direkte Duell beim Spiel von Satous Dallas Wings gegen die New York Liberty mit Nyara "etwas ganz Besonderes", aber keine Überraschung.

"Es war nicht die Frage, ob es passiert, sondern nur wann", sagte die 23-jährige Nyara Sabally vor dem Familienduell: "Ich habe viel Vertrauen in unsere Fähigkeiten." Für das anstehende Spiel habe ihre zwei Jahre ältere Schwester bereits angekündigt, sie direkt verteidigen zu wollen, sobald sie den Ball in die Hände bekomme.

"Ich habe richtig Bock darauf", sagte Satou Sabally. Die deutsche Nationalspielerin spielt seit vier Jahren in der WNBA und zählt dort mittlerweile zu den Stars. Mit 21,8 Punkten pro Spiel ist sie aktuell ligaweit die drittbeste Scorerin. Nyara Sabally gab in dieser Saison ihr WNBA-Debüt und kommt derzeit auf einen Punkteschnitt von 4,6.

Obwohl beide zwischenzeitlich in Oregon im gleichen College-Team spielten, verhinderten Verletzungen und die Corona-Pandemie, dass sich die Schwestern schon früher ein Basketballfeld teilten. "Das letzte Mal als wir zusammen auf einem Platz gestanden haben, war bei einem Schulturnier glaube ich", sagte Nyara Sabally.