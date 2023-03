Neapel (SID) - Eintracht Frankfurt hat die schweren Ausschreitungen im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiels der Champions League bei der SSC Neapel verurteilt. "Das ist etwas, das keiner sehen möchte. Es waren die Ausschreitungen, die wir seit dem Tag der Auslosung befürchten mussten", sagte Eintracht-Vorstand Philipp Reschke unmittelbar vor der Partie im Diego-Armando-Maradona-Stadion in Neapel: "Wir müssen das vollständig aufarbeiten, aber das dauert natürlich."

Laut italienischen Medienberichten sollen sich deutsche Fans am Mittwochnachmittag im Zentrum Neapels heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei und Napoli-Anhängern geliefert haben. Dabei seien unter anderem Autos in Brand gesetzt, darunter auch ein Polizeiwagen, Lokale in der Umgebung beschädigt sowie Tische, Stühle und Schaufenster von Bars und Restaurants zerstört worden.

Es schien "ein bisschen so", meinte Klub-Justiziar Reschke, "dass sich die Gruppen, die sich gesucht haben, auch gefunden haben. Wir haben das erlebt, was wir alle ein Stück weit antizipiert haben." Das "Wichtigste" sei, so Reschke, dass es keine Verletzten gebe: "Weder auf Polizeiseite, noch bei den beteiligten Fangruppen. Jedenfalls keine Verletzungen, die über Schürfwunden hinausgehen."

Nach einer juristischen Hängepartie hatten die italienischen Behörden den Verkauf von Tickets an Personen aus Frankfurt/Main verboten, die Eintracht verzichtete daraufhin auf das gesamte Gäste-Kontingent. "Diese Erlasse sind untauglich", sagte Reschke.