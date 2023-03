Für die deutsche U21-Nationalmannschaft geht die Vorbereitung auf die EM-Endrunde im Sommer 2023 nach dem 2:2 zuletzt gegen Japan weiter.

Am Dienstagabend wartet in Bukarest die rumänische U21 als Gegner für die deutschen Junioren von Bundestrainer Antonio Di Salvo.

Gegen die Japaner brachte Jessic Ngankam die deutsche U21 zunächst per Elfmeter in Führung, danach kippte die Partie jedoch. In der 49. Minute sorgte dann Denis Huseinbasic vom 1. FC Köln für den Treffer zum 2:2-Endstand.

Zuletzt trafen die deutsche und rumänische U21-Nationalmannschaft bei der EM-Endrunde 2021 aufeinander. Damals gab es in Budapest in der Gruppenphase ein torloses Remis, in weiterer Folge sicherte sich Deutschland den EM-Titel.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft am Dienstagabend in Bukarest das rumänische Junioren-Nationalteam. Anpfiff der Partie in Steaua Arena ist am 28. März um 18:00 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Rumänien gegen Deutschland im Free-TV übertragen?

Ja. Das Spiel Rumänien gegen Deutschland wird live im Free-TV auf ProSieben MAXX übertragen. Die Übertragung beginnt um 17:25 Uhr.

Länderspiel heute live: Kann ich die Partie der deutschen U21-Nationalmannschaft in Rumänien im Pay-TV sehen?

Nein. Das Spiel ist ausschließlich im Free-TV auf ProSieben MAXX zu sehen.

Gibt es einen Livestream von Rumänien vs. Deutschland?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, dem bietet ran.de mit dem Live-Stream euch einen mobilen Service.

Kann ich die Partie Rumänien gegen Deutschland auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn der in Steaua Arena der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.