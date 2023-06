Keine Nürburgring-Nordschleife für Max Verstappen! Der Niederländer verrät, dass Red Bull ihm die Teilnahme an der Formel-1-Demofahrt des Teams auf der Nürburgring-Nordschleife im Rahmen der 12 Stunden vom Nürburgring der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) im September untersagt hat.

Red Bull gab diese Woche bekannt, dass der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel an der Seite von Daniel Ricciardo am Spezialevent auf der weltberühmten Strecke im September teilnehmen wird.

Vettel wird den RB7 aus dem Jahr 2011 fahren, mit dem er in jenem Jahr Weltmeister wurde, während Ricciardo in einem RB8 aus dem Folgejahr antreten wird. Es wird das erste Mal seit dem Mercedes-Demorun von 2013 sein, dass ein Formel-1-Auto auf der legendären Strecke fährt.

Im Vorfeld des Großen Preises von Kanada sagt Verstappen, dass die Idee einer Teilnahme kurz mit Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko besprochen, aber schnell wieder verworfen wurde. "Ich wollte es machen, aber Helmut hat es mir nicht erlaubt", erklärte Verstappen. "Er wusste, dass ich versuchen würde, bis ans Limit zu gehen. Ich hätte es gerne gemacht."

Obwohl Verstappen wahrscheinlich genug Einfluss innerhalb von Red Bull hätte, um seine Chefs umzustimmen, sagt er, dass er nicht viel Sinn darin sieht, die Sache weiter zu verfolgen.

"Ich möchte keine unnötigen Probleme verursachen", erklärt er. "Ich hatte gehört, dass diese Sache aufkommen würde. Helmut saß mit am Tisch, als es angesprochen wurde, und er sagte: 'Nein, nein, nein, du machst das nicht!'"

Während die Demorunden für Vettel und Ricciardo reine Show sind, gesteht Verstappen, dass die Versuchung groß gewesen wäre, einen Rekordversuch auf der Strecke zu wagen. Der aktuelle Allzeitrekord auf der Nürburgring-Nordschleife steht bei 5:19.546 Minuten, aufgestellt durch Timo Bernhard im Jahr 2018 im Porsche 919 Evo.

"Ich hätte es auf jeden Fall probiert", schmunzelt Verstappen. "Aber man braucht nicht die Demo-Reifen [mit denen die Teams fahren müssen], sondern richtige [Renn-] Reifen, was nicht erlaubt ist."

Verstappen glaubt auch, dass sich die Gefahren eines Rennens auf der Nordschleife in einem alten Auto nicht dramatisch von denen auf anderen Rennstrecken der Formel 1 unterscheiden: "Es ist auch hier [auf dem Circuit Gilles Villeneuve] riskant zu fahren. Es kommt nur darauf an, wie man eine Mauer trifft. Das ist natürlich nicht der Plan. Aber hoffentlich kann ich eines Tages auf der Nordschleife fahren."

Auf die Frage, in welchem Auto er gerne fahren würde, sagte er: "Idealerweise wäre das in einem F1-Auto fantastisch. Aber wenn es nicht in einem F1-Auto erlaubt ist, dann vielleicht eines Tages in einem GT3-Auto."