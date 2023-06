Die Österreicherin Jacqueline Seifriedsberger hat die Skisprung-Premiere bei einem Sommer-Großevent gewonnen. Die 32-Jährige siegte bei den Europaspielen in Krakau knapp vor der Slowenin Nika Prevc. Als beste Deutsche belegte Selina Freitag (Aue) bei sommerlichen Temperaturen den achten Rang.

Seifriedsberger sprang von der Normalschanze 99,0 und 98,5 m, gelandet wurde auf Matten. Die siebenmalige Weltmeisterin Katharina Schmid (Oberstdorf), die nach ihrer Hochzeit im Frühjahr erstmals nicht mehr unter ihrem Mädchennamen Althaus einen Wettkampf bestritt, folgte auf dem 14. Rang.

In Krakau finden erstmals Skisprung-Wettbewerbe im Rahmen eines Sommer-Großevents statt. Am Mittwoch sind auch die Männer von der Normalschanze im Einsatz, nach einem Mixed am Donnerstag folgen ab Freitag die Entscheidungen vom großen Bakken.