bwin: Seahawks im Super Bowl Favorit

Der Sportwettenanbieter bwin sieht die Seattle Seahawks im 60. Super Bowl der National Football League (NFL) favorisiert. Für zehn Euro Einsatz auf die Seahawks zahlt das Unternehmen 14,30 Euro aus, die Quote für einen Triumph der New England Patriots in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr/RTL und DAZN) steht hingegen bei 29,5:10.

Geht das "Big Game" in Santa Clara/Kalifornien in die Verlängerung, gibt es 85 Euro für zehn Euro Einsatz. Kenneth Walker, Runningback der Seahawks, besitzt mit 50:10 die niedrigste Quote für den letzten Touchdown im Spiel.