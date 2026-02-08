Super Bowl: Kuhn tippt auf die Patriots

Die 180-Grad-Wende bei den New England Patriots hat auch dem früheren NFL-Profi Markus Kuhn schwer imponiert. "Dass es eine Organisation schafft, aus einer abgesackten Dynastie so schnell wieder einen Umbruch hinzulegen und direkt im Super Bowl zu stehen – das ist eigentlich absurd", sagte der RTL-Experte dem SID: "Und gleichzeitig extrem beeindruckend."

Dass Headcoach Mike Vrabel in seinem ersten Jahr "so eine Leistung bringt, mit genau diesem Team, mit Drake Maye (Quarterback, d. Red.) – damit rechnet halt keiner", betonte Kuhn, der vier Jahre lang in der National Football League für die New York Giants gespielt hat. Dennoch sei der Gegner Seattle Seahawks "vielleicht sogar noch die größere Überraschung".

Die Buchmacher sehen die Seahawks in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr/RTL und DAZN) als favorisiert an, Kuhn allerdings tut sich schwer, gegen die Patriots zu tippen. "Mir gefallen sie einfach. Sie spielen extrem gut miteinander, sind sehr physisch, sehr hart. Die Organisation kennt sich halt brutal gut mit Super-Bowl-Teilnahmen aus", sagte der 39-Jährige. "Mein Gefühl sagt mir, dass die Patriots ganz leicht die Nase vorne haben."