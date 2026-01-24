Mündliche Einigung: Steelers holen Ex-Packers-Coach McCarthy

Die Pittsburgh Steelers werden aller Voraussicht nach Mike McCarthy als Nachfolger des zurückgetretenen Cheftrainers Mike Tomlin engagieren. Wie die Franchise bei X bekannt gab, wurde eine mündliche Einigung mit dem Coach erzielt. McCarthy hatte bis 2024 die Dallas Cowboys trainiert und war seitdem ohne Job. Der 62-Jährige kennt Steelers-Quarterback Aaron Rodgers bestens: Beide arbeiteten gemeinsam bei den Green Bay Packers und gewannen im Februar 2011 den Super Bowl - damals gegen die Steelers.

Ob Rodgers seine Karriere fortsetzt und diese Entscheidung von der Personalie McCarthy abhängt, ist jedoch ungewiss. Der 42-Jährige hatte seine Zukunft nach dem Aus in der ersten Play-off-Runde offengelassen. Anders hatte sich Coach Tomlin entschieden: Nach 19 Jahren bei den Steelers verkündete er seinen Rückzug.

McCarthys größter Erfolg war der Super-Bowl-Triumph in Arlington. Er arbeitete von 2006 bis 2018 bei den Packers und von 2020 bis 2024 bei den Cowboys.

