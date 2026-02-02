Neuer Spielort: NFL kommt auch nach Paris

Die National Football League (NFL) baut ihr Engagement in Europa immer weiter aus. Die Liga wird 2026 zum ersten Mal ein Spiel der regulären Saison in Frankreichs Hauptstadt Paris austragen. Die erste Partie im Stade de France werden die New Orleans Saints bestreiten, der Gegner steht noch nicht fest. Weitere Details sollen im Zuge der Bekanntgabe des Spielplans im Frühjahr verkündet werden.

"Die Organisation eines regulären Saisonspiels in Paris im Jahr 2026 markiert einen weiteren spannenden Schritt in der internationalen Expansion der Liga", sagte NFL-Commissioner Roger Goodell. Paris sei "eine der weltweit bedeutendsten Sport- und Kulturstädte und hat bereits zahlreiche globale Veranstaltungen erfolgreich ausgerichtet, die Fans auf den größten Bühnen vereinen".

Mit dem Auftritt in Paris steigt die Anzahl der NFL-Spiele außerhalb der USA weiter an - mittlerweile stehen acht Auslandsbegegnungen auf dem Plan. 2026 wird neben Paris in München, Melbourne/Australien, Rio De Janeiro/Brasilien, Madrid und London (drei Partien) gespielt. Die Rückkehr nach Madrid hatte die NFL erst kurz zuvor bekannt gegeben, es handle sich um eine "mehrjährigen Partnerschaft", sagte Rafa De Los Santos, Country Manager von NFL Spanien.