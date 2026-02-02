NFL - Bad Bunny im Super Bowl 2026: Warum verteidigt die Liga ihre Entscheidung zur Halftime Show?

Bad Bunny tritt in der Halftime Show von Super Bowl LX auf. Das sorgte für viel Kritik, auch von der US-Regierung. Die NFL ist von dem Plan trotzdem nicht abgerückt. Das hat einem Bericht zufolge gute Gründe. Die Kritik war riesig. Sie ist immer noch groß. US-Präsident Donald Trump fand es "absolut lächerlich", dass Bad Bunny bei der Halftime Show von Super Bowl LX der Topact ist. "Ich habe noch nie von ihm gehört", sagte Trump. Auch aus seinem Umfeld gab es Unmutsbekundungen, dass der puertoricanische Superstar, der gerade erst drei Grammys gewann, in der Nacht von Sonntag auf Montag während der Halbzeit des Spiels zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks die große Showbühne betritt. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Interessant dabei: Die NFL knickte trotz des prominenten Gegenwinds nicht ein. Das war bei den Hymnenprotesten um Colin Kaepernick während der ersten Amtszeit Trumps noch anders. Die neue Herangehensweise hat wohl vor allem mit Geld zu tun, wie "ESPN" berichtet.

Super Bowl: Wachstum der lateinamerikanischen Fanbasis Denn die Entscheidung, Bad Bunny performen zu lassen, soll das Wachstum der internationalen und insbesondere der lateinamerikanischen Fanbasis der NFL sicherstellen, gerne auch beschleunigen. Es gab demnach wohl auch Bedenken innerhalb der Liga, doch irgendwann habe sich das Blatt gewendet. "Und dann waren, glaube ich, alle irgendwann an dem Punkt: Okay, wir ziehen das jetzt mit, weil das Ziel die globale Reichweite ist", sagte ein anonymer Teammanager: "Und dieser Typ hat eine enorme globale Reichweite." Alle Infos zu Bad Bunny beim Super Bowl

Super Bowl 2026: Bad Bunny kritisiert ICE Und global denkt auch die NFL schon seit längerer Zeit. Sieben Spiele fanden in der aktuellen Saison in fünf internationalen Städten statt: Neben Berlin waren das auch Sao Paulo, Dublin, London und Madrid.

NFL - Head Coaches und Coordinators 2026: Arizona Cardinals treffen Entscheidung 1 / 33 © Imagn Images NFL: Head Coaches und Koordinatoren der Teams

Die NFL-Saison ist fast vorbei, viele Teams blicken auf enttäuschende Ergebnisse zurück. Entsprechend mussten mehrere Head Coaches ihren Hut nehmen und sich auf neue Aufgaben vorbereiten. Es gab aber auch Fälle, in denen die Verträge mit den sportlichen Leitern verlängert wurden. ran blickt auf die aktuellen Trainerstäbe und Front Offices der NFL-Teams. (Stand: 02.02.2026) © Imagn Images Arizona Cardinals

Von den Rams zu den Cardinals: Mike LaFleur verlässt Los Angeles und heuert in Phoenix an. Der jüngere Bruder von Packers-Coach Matt LaFleur wird neuer Cheftrainer bei den Cardinals.

• Head Coach: Mike LaFleur (im Bild)

• Offensive Coordinator: vakant

• Defensive Coordinator: Nick Rallis

• Special Teams Coordinator: Jeff Rodgers

• General Manager: Monti Ossenfort © Icon Sportswire Los Angeles Rams

Die Franchise aus Kalifornien setzt weiterhin auf Kontinuität und verlängert die Verträge von Head Coach Sean McVay und GM Les Snead. Das Duo geht nun schon in seine zehnte gemeinsame Saison bei den Rams in Folge.

• Head Coach: Sean McVay (im Bild)

• Offensive Coordinator: Mike LaFleur

• Defensive Coordinator: Chris Shula

• Special Teams Coordinator: Ben Kotwica (interim)

• General Manager: Les Snead © IMAGO/Imagn Images Cleveland Browns

Nachdem Monken drei Jahre an der Seite von John Harbaugh in Baltimore als OC gearbeitet hat, übernimmt er nun den Head-Coach-Posten in derselben Division. Dagegen verlieren die Browns ihren DC Jim Schwartz.

• Head Coach: Todd Monken (im Bild)

• Offensive Coordinator: Tommy Rees

• Defensive Coordinator: vakant

• Special Teams Coordinator: Bubba Ventrone

• General Manager: Andrew Berry © IMAGO/Icon Sportswire Baltimore Ravens

Neuer Cheftrainer für die Baltimore Ravens. Nach dem Ende von John Harbaugh übernimmt der bisherige Defensive Coordinator der Los Angeles Chargers, Jesse Minter, das Amt. Als OC kommt Declan Doyle nach Baltimore um den abgewanderten Todd Monken zu ersetzen. Neuer DC soll nach Informationen von Tom Pelissero Anthony Weaver werden.

• Head Coach: Jesse Minter

• Offensive Coordinator: Declan Doyle (im Bild)

• Defensive Coordinator: Zachary Orr

• Special Teams Coordinator: offen

• General Manager: Eric DeCosta © Imagn Images Tennessee Titans

Brian Daboll ist neuer Offensive Coordinator der Tennessee Titans. Obwohl Daboll auch Bewerbungsgespräche als Head Coach hatte, entschied er sich zu der Zusammenarbeit mit Head Coach Robert Saleh und Quarterback Cam Ward.

• Head Coach: Robert Saleh

• Offensive Coordinator: Brian Daboll (im Bild)

• Defensive Coordinator: offen

• Special Teams Coordinator: John Fassel

• General Manager: Mike Borgonzi © Icon Sportswire Washington Commanders

Die Commanders haben einen neuen Defensive Coordinator: Daronte Jones. Der 47-Jährige war zuvor Coach für die Passverteidiger bei den Vikings. Unter Defensive Coordinator Brian Flores stellte Minnesota eine der besten Passverteidigungen der Liga. Ob Head Coach Dan Quinn die defensiven Plays ansagt oder künftig Jones, ist noch offen.

• Head Coach: Dan Quinn

• Offensive Coordinator: vakant

• Defensive Coordinator: Daronte Jones (Bild)

• Special Teams Coordinator: Larry Izzo

• General Manager: Adam Peters © IMAGO/Icon Sportswire New York Giants

Der neue Head Coach John Harbaugh baut seinen Trainerstab um und holt gleich zwei alte Bekannte: Neuer Defensive Coordinator wird laut US-Medienberichten Dennard Wilson, der unter Harbaugh 2023 Defensive Backs Coach der Baltimore Ravens war. In den vergangenen beiden Spielzeiten war er Defensive Coordinator der Tennessee Titans. Er ersetzt Charlie Bullen. Außerdem kommt Chris Horton als neuer Special Teams Coordinator für Michael Ghobrial. Horton war seit 2014 im Trainerstab der Ravens unter Harbaugh.

• Head Coach: John Harbaugh (im Bild)

• Offensive Coordinator: Tim Kelly

• Defensive Coordinator: Dennard Wilson

• Special Teams Coordinator: Chris Horton

• General Manager: Joe Schoen © 2025 Getty Images Green Bay Packers

Die Green Bay Packers haben Jonathan Gannon (r.) als neuen Defensive Coordinator verpflichtet und damit US-Medienberichte bestätigt. In den vergangenen drei Jahren war Gannon Head Coach der Arizona Cardinals. Nun koordiniert bei den Packers unter Head Coach Matt LaFleur (l.) die Abwehr und wird Nachfolger von Jeff Hafley, der als neuer Head Coach zu den Miami Dolphins wechselte.

• Head Coach: Matt LaFleur (im Bild links)

• Offensive Coordinator: Adam Stenavich

• Defensive Coordinator: Jonathan Gannon (im Bild rechts)

• Special Teams Coordinator: Rich Bisaccia

• General Manager: Brian Gutekunst © Newscom World Miami Dolphins

Nach dem neuen Head Coach Jeff Hafley haben die Dolphins auch einen neuen Offensive Coordinator - und das aus den eigenen Reihen. Laut "NFL Network" wird Senior Passing Game Coordinator Bobby Sowik befördert. Der 38-Jährige kam in der Offseason 2025, nachdem er zuvor als OC bei den Houston Texans tätig gewesen war.

• Head Coach: Jeff Hafley

• Offensive Coordinator: Bobby Slowik (im Bild)

• Defensive Coordinator: Anthony Weaver

• Special Teams Coordinator: Craig Aukerman

• General Manager: Jon-Eric Sullivan © Imagn Images Buffalo Bills

Wie die Bills nach der bitteren Playoff-Niederlage bei den Denver Broncos mitteilten, wurde Sean McDermott nach neun Jahren als Head Coach von seinen Aufgaben entbunden. Offensive Coordinator Joe Brady wird in den Posten befördert. Ihm zur Seite wird ab jetzt Pete Carmichael stehen.

• Head Coach: Joe Brady (im Bild)

• Offensive Coordinator: Pete Carmichael

• Defensive Coordinator: Bobby Babich

• Special Teams Coordinator: Chris Tabor

• General Manager: Brandon Beane © Imagn Images Pittsburgh Steelers

Der Nachfolger von Mike Tomlin steht fest: Mike McCarthy wird neuer Head Coach der Pittsburgh Steelers. Der 62-Jährige kehrt nach einem Jahr Pause in die NFL zurück, zuletzt war er Cheftrainer der Dallas Cowboys.

• Head Coach: Mike McCarthy (Foto)

• Offensive Coordinator: vakant

• Defensive Coordinator: Teryl Austin

• Special Teams Coordinator: Danny Smith

• General Manager: Omar Khan © Icon Sportswire Minnesota Vikings

Die Minnesota Vikings haben ihren Defensive Coordinator Brian Flores mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Der 44-Jährige, der als Kandidat für Head-Coach-Positionen gilt, wird somit 2026 bei den Vikings bleiben - zumindest voraussichtlich.

• Head Coach: Kevin O'Connell

• Offensive Coordinator: Wes Phillips

• Defensive Coordinator: Brian Flores (im Bild)

• Special Teams Coordinator: Matt Daniels

• General Manager: Kwesi Adofo-Mensah © ZUMA Press Wire Tampa Bay Buccaneers

Neuer Playcaller für die Offense der Buccaneers: Zac Robinson wird Offensive Coordinator in Tampa. Robinson kommt von den Atlanta Falcons, wo er zuletzt in der identischen Position tätig war.

• Head Coach: Todd Bowles (im Bild)

• Offensive Coordinator: Zac Robinson

• Defensive Coordinator: n.v. (Todd Bowles sagt die Spielzüge an)

• Special Teams Coordinator: vakant

• General Manager: Jason Licht © Icon Sportswire Los Angeles Chargers

Nach der Entlassung von Greg Roman angeln sich die Chargers einen ganz großen Namen für die vakante Position des Offensive Coordinators: Mike McDaniel. Der Ex-Coach der Miami Dolphins galt auch als Kandidat für einen neuen Head-Coach-Posten bei einem anderen Team.

• Head Coach: Jim Harbaugh

• Offensive Coordinator: Mike McDaniel (im Bild)

• Defensive Coordinator: Chris O'Leary

• Special Teams Coordinator: Ryan Ficken

• General Manager: Joe Hortiz © IMAGO/ZUMA Press Wire Detroit Lions

Nach einer enttäuschenden Saison und dem Fehlgriff mit John Morton haben die Detroit Lions einen neuen Offensive Coordinator verpflichtet. Drew Petzing, der dieselbe Position zuletzt bei den Arizona Cardinals begleitet hatte, wechselt nach Motown.

• Head Coach: Dan Campbell (im Bild)

• Offensive Coordinator: Drew Petzing

• Defensive Coordinator: Kelvin Sheppard

• Special Teams Coordinator: Dave Fipp

• General Manager: Brad Holmes © IMAGO/ZUMA Press Wire Atlanta Falcons

• Head Coach: Kevin Stefanski (im Bild)

• Offensive Coordinator: vakant

• Defensive Coordinator: Jeff Ulbrich

• Special Teams Coordinator: Marquice Williams

• General Manager: vakant © ZUMA Press Wire Carolina Panthers

• Head Coach: Dave Canales (im Bild)

• Offensive Coordinator: Brad Idzik

• Defensive Coordinator: Ejiro Evero

• Special Teams Coordinator: Tracy Smith

• General Manager: Dan Morgan © Imagn Images Chicago Bears

• Head Coach: Ben Johnson (im Bild)

• Offensive Coordinator: vakant

• Defensive Coordinator: Dennis Allen

• Special Teams Coordinator: Richard Hightower

• General Manager: Ryan Poles © IMAGO/Imagn Images Cincinnati Bengals

• Head Coach: Zac Taylor (im Bild)

• Offensive Coordinator: Dan Pitcher

• Defensive Coordinator: Al Golden

• Special Teams Coordinator: Darrin Simmons

• General Manager: Duke Tobin (de facto) © Imagn Images Dallas Cowboys

• Head Coach: Brian Schottenheimer (im Bild)

• Offensive Coordinator: Klayton Adams

• Defensive Coordinator: vakant

• Special Teams Coordinator: Nick Sorensen

• General Manager: Jerry Jones © USA TODAY Network Denver Broncos

• Head Coach: Sean Payton (im Bild)

• Offensive Coordinator: Joe Lombardi

• Defensive Coordinator: Vance Joseph

• Special Teams Coordinator: Daren Rizzi

• General Manager: George Paton © ZUMA Press Wire Houston Texans

• Head Coach: DeMeco Ryans (im Bild)

• Offensive Coordinator: Nick Caley

• Defensive Coordinator: Matt Burke

• Special Teams Coordinator: Frank Ross

• General Manager: Nick Caserio © Icon Sportswire Indianapolis Colts

• Head Coach: Shane Steichen (im Bild)

• Offensive Coordinator: Jim Bob Cooter

• Defensive Coordinator: Lou Anarumo

• Special Teams Coordinator: Brian Mason

• General Manager: Chris Ballard © ZUMA Press Wire Jacksonville Jaguars

• Head Coach: Liam Coen (im Bild)

• Offensive Coordinator: Grant Udinski

• Defensive Coordinator: Anthony Campanile

• Special Teams Coordinator: Heath Farwell

• General Manager: James Gladstone © 2024 Getty Images Kansas City Chiefs

• Head Coach: Andy Reid (im Bild)

• Offensive Coordinator: Eric Bieniemy

• Defensive Coordinator: Steve Spagnuolo

• Special Teams Coordinator: Dave Toub

• General Manager: Brett Veach © IMAGO/USA TODAY Network Las Vegas Raiders

• Head Coach: vakant

• Offensive Coordinator: vakant

• Defensive Coordinator: Patrick Graham (im Bild)

• Special Teams Coordinator: Derius Swinton II (interim)

• General Manager: John Spytek © Icon Sportswire New England Patriots

• Head Coach: Mike Vrabel (im Bild)

• Offensive Coordinator: Josh McDaniels

• Defensive Coordinator: Terrell Williams

• Special Teams Coordinator: Jeremy Springer

• General Manager: Eliot Wolf (de facto) © IMAGO/Imagn Images New Orleans Saints

• Head Coach: Kellen Moore (im Bild)

• Offensive Coordinator: Doug Nussmeier

• Defensive Coordinator: Brandon Staley

• Special Teams Coordinator: Phil Galiano

• General Manager: Mickey Loomis © NurPhoto New York Jets

• Head Coach: Aaron Glenn (im Bild)

• Offensive Coordinator: Tanner Engstrand

• Defensive Coordinator: Chris Harris (interim)

• Special Teams Coordinator: Chris Banjo

• General Manager: Darren Mougey © imago images/Icon SMI Philadelphia Eagles

• Head Coach: Nick Sirianni

• Offensive Coordinator: Sean Mannion

• Defensive Coordinator: Vic Fangio

• Special Teams Coordinator: Michael Clay

• General Manager: Howie Roseman © Imagn Images San Francisco 49ers

• Head Coach: Kyle Shanahan (im Bild)

• Offensive Coordinator: Klay Kubiak

• Defensive Coordinator: vakant

• Special Teams Coordinator: Brant Boyer

• General Manager: John Lynch © 2024 Getty Images Seattle Seahawks

• Head Coach: Mike Macdonald (im Bild)

• Offensive Coordinator: Klint Kubiak

• Defensive Coordinator: Aden Durde

• Special Teams Coordinator: Jay Harbaugh

• General Manager: John Schneider

Australien soll 2026 hinzukommen. Eine Vision von NFL-Commissioner Roger Goodell: Jedes Team soll künftig jedes Jahr ein Spiel im Ausland bestreiten. Die Liga strebt nach Wachstum. Und die lateinamerikanische Fanbasis genießt eine besondere Aufmerksamkeit. "Das ist eine Gemeinschaft von mehr als 70 Millionen Menschen hier in den USA … deshalb war es für uns extrem wichtig, relevant zu sein", sagte Marissa Solis, Senior Vice President Global Brand & Consumer Marketing der NFL, bei "ESPN". Wer zeigt den Super Bowl 2026? Übertragung im TV, Livestream und Liveticker Und der Entertainment- und Markenstratege Javier Farfan, der die NFL bei der Halftime Show 2020 von Shakira und Jennifer Lopez unterstützte und weiter als Berater an Bord ist, meinte: "Die Leute sehen das vielleicht nicht, aber für die breitere globale und lateinamerikanische Community ist das ein 'Wow, die NFL versteht mich'", meinte er zur Show der beiden Pop-Diven: "Und jetzt sehen sie Bad Bunny – und denken: 'Wow, sie verstehen mich wirklich.'"

