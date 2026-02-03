- Anzeige -
NFL Pro Bowl 2026

NFL Pro Bowl 2026: Justin Fields und C.J. Stroud lehnen Einladungen ab

  • Veröffentlicht: 03.02.2026
  • 08:22 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Die Absagen zum Pro Bowl 2026 mehren sich. Justin Fields (New York Jets) und C.J. Stroud (Houston Texans) reihen sich mit ein.

Der Pro Bowl findet traditionell vor dem Super Bowl statt und zeigt vor dem Duell der beiden besten Teams der Saison die besten NFL-Spieler auf ihrer jeweiligen Position.

So die eigentliche Definition. Momentan herrscht eine regelrechte Absagenflut. Durch Verletzungen oder der Teilnahme am Super Bowl müssen Spieler ersetzt werden.

Doch die Lust auf das Event scheint nicht allgegenwärtig. Mit Justin Fields von den New York Jets und C.J. Stroud von den Houston Texans lehnten zwei weitere AFC-Quarterbacks ihre Teilnahme ab, wie jetzt bekannt wurde.

Und nennen dabei den gleichen Grund.

Pro Bowl 2026: Fields und Stroud priorisieren anders

Justin Fields steht - mal wieder - am Scheideweg seiner Karriere. Bei den New York Jets hat er einen Zweijahresvertrag unterschrieben, wurde in der ersten Saison jedoch direkt auf die Bank gesetzt. Wie es weitergeht, unklar.

Demnach hat sich der QB dazu entschlossen, den Fokus auf sein Offseason-Programm zu setzen, statt dem Pro Bowl beizuwohnen. Eine generelle Nominierung aus sportlichen Gründen ist ohnehin überraschend. Immerhin stand Fields als Jets-Starter 2-7 und brachte 62,7 Prozent seiner Pässe nur an.

C.J. Stroud von den Houston Texans tut selbiges. Auch er möchte sich lieber auf eine vernünftige Vorbereitung fokussieren als dem Event beizuwohnen. Stroud kämpft um einen neuen möglichen Vertrag, der lukrativ ausfallen soll. Er stand zuletzt auch immer öfter in der Kritik.

NFL-Insider Aaron Wilson mutmaßt, dass der Pro Bowl inzwischen zu einer glorifizierten Showveranstaltung verkommen ist, dürfte ihre Entscheidungen ebenfalls beeinflusst haben.

