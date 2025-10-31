Die Baltimore Ravens haben beim Comeback von Lamar Jackson einen klaren Sieg eingefahren. Gegen die Miami Dolphins besorgte Jackson gleich vier Touchdowns.

Von Kai Esser

Seit Woche drei der NFL hatte Lamar Jackson den Baltimore Ravens verletzt gefehlt. Bei seinem Comeback spielte er, als wäre er nie weg gewesen.

Beim 28:6-Erfolg gegen die Miami Dolphins brachte der zweifache MVP 18 seiner 23 Pässe für 204 Yards und vier Touchdowns an den Mann - also nur eine Incompletion mehr als Touchdowns.

Dass er jedoch noch nicht bei 100 Prozent ist, zeigen seine Laufstatistiken: Fünf Läufe für 14 Yards ist für Jackson-Verhältnisse beinahe lächerlich wenig. Dafür hatte Derrick Henry (119 Yards bei 19 Versuchen) wieder ein Top-Spiel über den Boden.

Bester Receiver des Abends war Zay Flowers mit 64 Yards in seinem Box Score. Die beiden Pässe, die Tight End Mark Andrews fing , endeten beide in der Endzone für sechs Punkte.