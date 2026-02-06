NFL: Cowboys spielen im Maracanã

Die NFL erobert die Copacabana: Die Dallas Cowboys spielen in diesem Jahr das erste Regular-Season-Game im legendären Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro . Das gab die National Football League bekannt, ohne ein exaktes Datum oder den Gegner zu nennen. 2024 und 2025 war die NFL bereits in São Paulo zu Gast.

Die Los Angeles Rams und die San Francisco 49ers sind an der US-Westküste zwar nur wenige Hundert Meilen voneinander entfernt - beide werden aber jeweils 13.000 Kilometer nach Australien fliegen, um im Melbourne Cricket Ground gegeneinander anzutreten. Auch dieses Spiel ist Teil der Internationalisierungsstrategie mit neun Duellen außerhalb der USA auf vier Kontinenten. In Deutschland ist dieses Jahr wieder München an der Reihe.