Während die Minnesota Vikings eine gebrauchte Saison erlebt und die Playoffs nicht erreicht haben, steht ihr Ex-Quarterback Sam Darnold mit den Seattle Seahawks im Super Bowl. Minnesota-Superstar Justin Jefferson bedauert den Abgang seines letztjährigen Quarterbacks und glaubt, dass die Vikings mit Darnold deutlich mehr erreicht hätten.

Sam Darnold oder Rookie-Quarterback J.J. McCarthy? Diese Frage stellten sich die Minnesota Vikings vor rund einem Jahr nach einem überraschend frühen Playoff-Aus.

Darnold holte mit den Vikings zwar 14 Siege, doch zwei klare Niederlagen zum Saisonabschluss ließen Zweifel darüber aufkommen, ob der Quarterback die Zukunft in Minnesota ist – immerhin hatte man mit McCarthy den zehnten Pick des 2024er Drafts in der Hinterhand.

Letztlich entschieden sich die Vikings-Verantwortlichen gegen Darnold und für McCarthy, der infolge einer Verletzung die gesamte erste Saison verpasste.

Ein Jahr später steht Darnold mit den Seattle Seahawks im Super Bowl – und Minnesota verpasste mit neun Siegen und acht Niederlagen die Playoffs. Darüber hinaus hatte McCarthy große Probleme in seiner ersten Spielzeit und kämpfte immer wieder mit Verletzungen.