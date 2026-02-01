nfl
NFL - Justin Jefferson bedauert Abgang von Sam Darnold: "Wir hätten mit ihm definitiv eine bessere Saison gespielt"
- Veröffentlicht: 01.02.2026
- 16:52 Uhr
- ran.de
Während die Minnesota Vikings eine gebrauchte Saison erlebt und die Playoffs nicht erreicht haben, steht ihr Ex-Quarterback Sam Darnold mit den Seattle Seahawks im Super Bowl. Minnesota-Superstar Justin Jefferson bedauert den Abgang seines letztjährigen Quarterbacks und glaubt, dass die Vikings mit Darnold deutlich mehr erreicht hätten.
Sam Darnold oder Rookie-Quarterback J.J. McCarthy? Diese Frage stellten sich die Minnesota Vikings vor rund einem Jahr nach einem überraschend frühen Playoff-Aus.
Darnold holte mit den Vikings zwar 14 Siege, doch zwei klare Niederlagen zum Saisonabschluss ließen Zweifel darüber aufkommen, ob der Quarterback die Zukunft in Minnesota ist – immerhin hatte man mit McCarthy den zehnten Pick des 2024er Drafts in der Hinterhand.
Letztlich entschieden sich die Vikings-Verantwortlichen gegen Darnold und für McCarthy, der infolge einer Verletzung die gesamte erste Saison verpasste.
Ein Jahr später steht Darnold mit den Seattle Seahawks im Super Bowl – und Minnesota verpasste mit neun Siegen und acht Niederlagen die Playoffs. Darüber hinaus hatte McCarthy große Probleme in seiner ersten Spielzeit und kämpfte immer wieder mit Verletzungen.
Justin Jefferson: Super Bowl wäre mit Sam Darnold "definitiv" drin gewesen
Folgerichtig stellt sich die Frage: Was wäre für Minnesota mit Darnold in dieser Saison drin gewesen? Vikings-Superstar-Receiver Justin Jefferson hätte seiner Mannschaft sogar Super-Bowl-Chancen eingeräumt. "Definitiv. Jeder weiß um unsere Probleme auf der Quarterback-Position in diesem Jahr und wie wir damit umgehen mussten", erklärte Jefferson gegenüber "USA Today".
Er führte weiter aus: "Einen Quarterback zu haben, der bereits eine Saison mit uns gespielt hat, der die Spielzüge, das Playbook und die Spieler kannte (...) – da hatte ich definitiv das Gefühl, dass wir es besser gemacht hätten. Aber es ist, wie es ist. Jetzt geht es weiter, aber ich bin definitiv glücklich und stolz auf ihn, dass er es dieses Jahr geschafft hat."
Während Darnold in 17 Spielen für 4.048 Yards bei 25 Touchdowns und 14 Interceptions warf, kam McCarthy in zehn Spielen nur auf 1.632 Yards und elf Touchdowns bei zwölf Interceptions.