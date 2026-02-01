NFL: LaFleur neuer Headcoach der Arizona Cardinals

In der National Football League (NFL) ist nach einer Entlassungswelle jetzt nur noch der Cheftrainerposten bei den Las Vegas Raiders unbesetzt. Die Arizona Cardinals, eines von noch zwei verbliebenen Teams ohne Headcoach, haben Mike LaFleur als Nachfolger von Jonathan Gannon verpflichtet. Der 38-jährige LaFleur, bisher Offensive Coordinator der Los Angeles Rams, erhielt einen Fünfjahresvertrag. Das gab die Franchise am Sonntag bekannt.

Zwischenzeitlich waren zehn Klubs auf Trainersuche, nur Las Vegas hat noch keinen Nachfolger für Pete Carroll präsentiert. Favorit ist laut Medienberichten Klint Kubiak, Offensive Coordinator der Seattle Seahawks, die am 8. Februar im Super Bowl LX (60) gegen die New England Patriots antreten. Erst danach dürfte die Personalie entschieden und kommuniziert werden.

Für LaFleur ist es der erste Posten als Cheftrainer. Sein älterer Bruder Matt (46) ist seit 2019 Headcoach der Green Bay Packers.