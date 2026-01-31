In neu veröffentlichten Akten rund um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein taucht auch der Name eines Owners aus der NFL auf. Und das mehrere hundert Mal.

Am Freitag veröffentlichte das US-Justizministerium weitere Akten zum Skandal rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Mehr als drei Millionen Seiten an Dokumenten sowie tausende Videos und Fotos sind verfügbar. Eine Veröffentlichung, die vor allem für die New York Giants pikant sein dürfte.

So geht laut US-Medien aus den Unterlagen hervor, dass Epstein Steve Tisch, seines Zeichens Miteigentümer der Franchise aus dem Big Apple, mit zahlreichen Frauen in Kontakt brachte.

Demnach taucht Tischs Name in den bisher unveröffentlichten Akten mindestens 440 Mal auf. In den entsprechenden E-Mails reichen die Konversationen von Alltäglichem, wie dem Ausmachen von Essensverabredungen, bis hin zu vulgären Äußerungen.

In einem entsprechenden "The Athletic"-Bericht wird unter anderem eine Konversation zwischen Tisch und Epstein zitiert, in der der Straftäter den NFL-Klub-Owner fragte: "Hast du die mit dem tollen Arsch und den falschen Titten kontaktiert? Sie hat einen älteren Freund, der eine Schauspielschule besucht und einen 10er-Arsch. Ich freue mich, dich als neuen, aber offensichtlich gleichgesinnten Freund zu haben."