- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-HIGHLIGHTS KOSTENLOS AUF JOYN

NFL schließt TV-Deal über Milliarden mit ESPN ab - welche Folgen hat das für deutsche Football-Fans?

  • Aktualisiert: 03.02.2026
  • 09:54 Uhr
  • Christian Stüwe
Article Image Media
© 2025 Getty Images

Die Football-Liga übernimmt Anteile am Sportsender ESPN, der bekommt im Gegenzug Medien-Rechte. Das hat auch Auswirkungen für deutsche User.

ESPN ist ein bahnbrechender Deal mit der NFL gelungen, der die Berichterstattung über die größte Football-Liga der Welt grundlegend verändern wird.

"Der Kauf des NFL Network und anderer digitaler Vermögenswerte der Liga durch ESPN wurde abgeschlossen, nachdem die staatlichen Aufsichtsbehörden die Transaktion genehmigt hatten", teilte das zum Disney-Konzern gehörende ESPN selbst mit.

Die NFL und ESPN gaben den Deal in der Nacht von Samstag auf Sonntag deutscher Zeit bekannt, nachdem das Justizministerium und weitere Kartellbehörden grünes Licht gegeben hatten.

Im Zuge des Deals erhält ESPN die volle Kontrolle über den liga-eigenen TV-Sender NFL Network, die RedZone-Konferenz am Sonntag und NFL-Fantasy-Football. Diese Inhalte sollen nun schnellstmöglich in die ESPN-Plattformen integriert werden.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL und ESPN: Vermögenswerte werden gegen Firmenanteile getauscht

Doch auch für die NFL lohnt sich das Geschäft. Die Football-Liga erhält zehn Prozent Anteile an ESPN und ist somit Mitbesitzerin des größten Sportsenders der Welt.

Es handelt sich dabei um ein "Asset-for-Equity"-Geschäft. Was bedeutet, dass Vermögenswerte gegen Firmenanteile eingetauscht wurden. Auch wenn also nicht direkt Geld geflossen ist, wird der Wert des Deals von Experten auf Milliardenhöhe geschätzt.

Der Zehn-Prozent-Anteil an ESPN, den die NFL erhält, wird auf einen Wert von 2,5 bis 3 Milliarden Dollar beziffert.

Während sich die NFL von dem Deal offenbar verspricht, im operativen Mediengeschäft entlastet zu werden, dürften die neuen Rechte ESPN dazu verhelfen, die Position als führender Sport-Streamer in den USA zu festigen.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL: Sprung ins Liebesglück? Puka Nacua baggert an Sydney Sweeney

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Auch Fantasy Football zieht zu ESPN

"Mit dem Abschluss der Transaktion werden wir in den kommenden Monaten damit beginnen, die NFL-Mitarbeiter in ESPN zu integrieren", teilten die beiden Geschäftspartner in einem gemeinsamen Statement mit.

An der NFL-Berichterstattung in Deutschland im TV und Streaming dürfte sich durch den Deal zunächst nichts ändern. Wer bisher allerdings Fantasy Football über die NFL gespielt hat, wird dies ab kommender Saison wohl über die ESPN-Plattformen tun müssen.

Geplant ist offenbar, die bisherigen User zu ESPN zu migrieren. Es wird spannend zu sehen, inwiefern sich das offizielle Fantasy Football dadurch verändert.

Mehr News und Videos
Zak Kuhr
News

Unbesungener Patriots-Held als Retter in der Not

  • 03.02.2026
  • 10:55 Uhr
NFL, American Football Herren, USA AFC Championship Game-New England Patriots at Denver Broncos Jan 25, 2026; Denver, CO, USA;New England Patriots head coach Mike Vrabel before the 2026 AFC Champio...
News

Coach Vrabel erklärt Erfolgsgeheimnis der Patriots

  • 03.02.2026
  • 10:23 Uhr
NFL München
News

NFL in Deutschland: Spielorte bis 2029 bekannt

  • 03.02.2026
  • 10:23 Uhr
Los Angeles Chargers v Denver Broncos - NFL 2025
News

Kommentar: Nicht alles gut - Broncos ziehen die richtigen Schlüsse

  • 03.02.2026
  • 10:19 Uhr
Die NFL kehrt nach Mexiko zurück
News

NFL kehrt bis 2028 nach Mexiko City zurück

  • 03.02.2026
  • 10:05 Uhr
imago images 0836114849
News

Bad Bunny im Super Bowl: Warum zieht die NFL das durch?

  • 03.02.2026
  • 09:55 Uhr
Pro Bowl Logo
News

NFL: Pro Bowl Games 2026 heute Nacht live - Das All-Star-Game der NFL im TV und Livestream

  • 03.02.2026
  • 09:12 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 03.02.2026
  • 09:00 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Wer zeigt Super Bowl 2026? TV-Übertragung, Livestream und Ticker

  • 03.02.2026
  • 08:59 Uhr
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks
News

Super Bowl 2026: Teilnehmer stehen fest

  • 03.02.2026
  • 08:59 Uhr