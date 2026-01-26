NFL: Seahawks folgen Patriots in den Super Bowl

Die Seattle Seahawks sind den New England Patriots in den Super Bowl gefolgt und greifen nach ihrem zweiten Titel in der NFL. Angeführt von Quarterback Sam Darnold besiegten die Seahawks die Los Angeles Rams im heimischen Lumen Field mit 31:27 und sicherten sich die Krone der National Football Conference (NFC). Zuvor hatten sich die Patriots im letztlich heftigen Schneetreiben bei den Denver Broncos mit 10:7 durchgesetzt.

Im Levi's Stadium in Santa Clara (Kalifornien) kommt es am 8. Februar (Ortszeit) im Super Bowl LX damit zum Rematch von 2015, als die Patriots um Superstar Tom Brady dramatisch mit 28:24 gewannen. Ein Jahr zuvor hatten die Seahawks ihren bisher einzigen Super-Bowl-Triumph gefeiert (43:8 gegen die Denver Broncos). Rekordsieger New England peilt bereits den siebten Titelgewinn an - jedoch den ersten nach der Brady-Ära.

"Es ist unglaublich, dass ich das mit diesen Jungs in dieser Umkleidekabine und mit diesem Trainerstab erleben kann – das bedeutet mir sehr viel", sagte Darnold, der für drei Touchdowns und 346 Yards Raumgewinn warf. Der 28-Jährige war nach erfolglosen Stationen bei vier anderen Teams erst vor der Saison zu den Seahawks gekommen. Die Rams müssen hingegen weiter auf ihren ersten Titel seit 2022 warten.

Die Patriots um Spielmacher Drake Maye hatten sich in einem defensiv geprägten Spiel zuvor die Krone der AFC gesichert. "Mit dem Schnee in der zweiten Halbzeit war es nicht ideal. Aber wir werden besser spielen. Und, Junge, im Moment bin ich einfach nur stolz auf dieses Team", sagte Maye, der mit 23 Jahren zum zweitjüngsten Starting-Quarterback der Geschichte in einem Super Bowl hinter Miami-Legende Dan Marino werden wird.