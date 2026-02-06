"Nur 30 Minuten": St. Brown träumt vom Heim-Super-Bowl

Der deutsche Football-Star Amon-Ra St. Brown träumt vom Super Bowl 2027 in Los Angeles, ganz nah bei seiner Familie - und er hat noch einen besonderen Wunsch: Ein Spiel mit den Detroit Lions in Deutschland. "Das wäre auch ein Traum. Meine Mutter hat gesagt, sie würde 60 Tickets brauchen", sagte der Wide Receiver im kicker-Interview am Rande des Super Bowls in Santa Clara/Kalifornien.

Für St. Brown würde sich in diesem Fall ein Kreis schließen. "Ich bin jedes Jahr in Deutschland gewesen. Als ich klein war, war American Football dort kein Ding. Jetzt wird es größer und größer", sagte der 26-Jährige, der mit den Lions in dieser Saison die Play-offs verpasste.

Im kommenden Jahr soll alles besser werden, am besten mit der Super-Bowl-Teilnahme in LA. Aufgewachsen ist St. Brown in Anaheim, nur 40 Kilometer entfernt. "Das ist ein Traum. Viele von meiner Familie sind schon da", sagte er. "Die müssten nur 30 Minuten da hinfahren. Ich bin aber jedes Jahr motiviert, den Super Bowl zu erreichen - wir müssen alles reinpacken, damit es klappt."

In der Nacht zu Montag (0.30 Uhr/RTL und DAZN) duellieren sich im Stadion der San Francisco 49ers die New England Patriots und die Seattle Seahawks. St. Brown hat einen Favoriten: "Die Seahawks haben ein bisschen mehr Firepower, bessere Waffen in der Offense. Ich glaube, es wird knapp, aber die Seahawks gewinnen. 27:17."