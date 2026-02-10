Raiders holen Kubiak: "Ein unglaublicher Trainer"

Nach dem Super-Bowl-Triumph mit den Seattle Seahawks zieht es Offensive Coordinator Klint Kubiak wie erwartet zu den Las Vegas Raiders und Miteigentümer Tom Brady. Der 38-Jährige wird neuer Headcoach bei der Franchise aus der National Football League (NFL), das gaben die Raiders auf ihrer Homepage bekannt. Kubiak hatte bereits nach dem Finalsieg der Seahawks über die New England Patriots in Santa Clara/Kalifornien (29:13) entsprechende Medienberichte bestätigt. Laut ESPN erhält der neue Cheftrainer einen Fünfjahresvertrag.

"Er ist ein unglaublicher Trainer. Es war mir eine Ehre, diese Saison mit ihm zusammenzuarbeiten", sagte Seattles Star-Receiver Jaxon Smith-Njigba: "Wir werden ihn vermissen." Die Raiders dürften sich auf einen "besonderen" Menschen freuen, "der das Spiel versteht und alles für den Sieg gibt". Kubiak werde in Las Vegas "Großartiges leisten", meinte Seahawks-Quarterback Sam Darnold.

Die Raiders hatten nach einer ganz und gar enttäuschenden Saison mit 14 Niederlagen in 17 Spielen Pete Carroll entlassen - der 74-Jährige stand 2014 beim ersten Super-Bowl-Sieg der Seahawks hauptverantwortlich an der Seitenlinie. Kubiak, dessen Vater Gary ebenfalls als Cheftrainer in der NFL arbeitete (Houston Texans, Denver Broncos), ist schon der fünfte Cheftrainer der Raiders seit 2021.