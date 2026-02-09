Der Super Bowl in Santa Clara sorgt für große Emotionen. Nach dem Spiel dankt Sam Darnold seinen Eltern und Cooper Kupp seiner Frau. ran hat die Stimmen. Super Bowl 60 ist Geschichte. Mit einem souveränen und völlig verdienten 29:13 gegen die New England Patriots haben sich die Seattle Seahawks zum zweiten Mal in ihrer Franchise-Geschichte die NFL-Krone aufgesetzt. Kommentar: Bad Bunny liefert beste Halftime Show seit Jahren Nach dem Spiel im Levi's Stadium äußerten sich die Protagonisten zu den Geschehnissen auf dem Spielfeld und gaben Einblicke in ihr Gefühlsleben. ran fasst die Stimmen zum Super Bowl zusammen.

Mike MacDonald, Head Coach der Seattle Seahawks "Ich glaube, Gott hat mich dazu berufen, Trainer zu sein, und ich habe auf ihn gehört und glaube an ihn. Wir sind unglaublich gesegnet, Seahawks zu sein. Jetzt haben wir den Titel. Wir zweifeln nie. Wir glauben aneinander. Wir lieben uns."

Sam Darnold, Quarterback der Seattle Seahawks "Es ist etwas Besonderes. Nach dem Spiel hatte ich einen großartigen Moment mit meinen Eltern und meiner Verlobten Katie. Ich glaube, das hat mich ein bisschen mitgenommen. Mein Vater und ich weinen nicht oft. Ich habe meinem Vater und meiner Mutter gesagt, dass ich nur hier bin, weil sie an mich geglaubt haben. Sie haben während meiner gesamten Karriere an mich geglaubt, und ich glaube, deshalb konnte ich fast schon übertrieben an mich glauben (lacht)." Und weiter: "Manche Leute haben mich während meiner Karriere für verrückt gehalten, weil ich so sehr an mich geglaubt habe und so viel Selbstvertrauen hatte, aber das lag an meinen Eltern. Sie haben während meiner gesamten Karriere an mich geglaubt. Nur deshalb konnte ich mich entfalten und jede Menge Selbstvertrauen aufbauen."

Cooper Kupp, Wide Receiver der Seattle Seahawks über die Wiederholung des Super-Bowl-Triumphs nach dem Sieg 2022 mit den Rams: "Es ist unglaublich. Dieser Ort fühlt sich wie heiliger Boden an. Dahin gelangen nur Teams, die sich zusammenschließen, um Widrigkeiten zu überwinden. Wir waren eine so verschworene Gruppe. Das würde jeder einzelne von uns sagen. Der Glaube aneinander, die echte Liebe zueinander - das hat den Unterschied gemacht." über die Nachricht von seiner Frau Anna nach dem Sieg: "Es war eine Botschaft mit vielen Freudentränen. Jeder hier, der eine Familie hat, weiß, wie viel unsere Familien dafür geben, dass wir das tun können, was wir tun. Sie sind ein so wichtiger Teil davon, und dieses Jahr standen meine Frau und meine Jungs noch enger an meiner Seite als jemals zuvor in meinem Leben. Ich habe ihnen hinterher gesagt, dass dies ihre Trophäe ist. Ich wollte, dass sie dort oben stehen, ich wollte, dass sie dort oben stehen und die Trophäe in den Händen halten. Das gehört uns. Das ist es, was wir alle gemeinsam in diesem Moment erreicht haben."

Mike Vrabel, Head Coach der New England Patriots "Ich bin stolz auf alles, was die Spieler geleistet haben. Ich bin genauso enttäuscht wie sie. Es ist in Ordnung, enttäuscht zu sein. Wir müssen gemeinsam enttäuscht und verärgert sein. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass ich sie trainieren darf. Wie jedes Jahr aber muss es auch einen Verlierer geben. Wir sollten uns aber daran erinnern, wie sich das anfühlt, und dafür sorgen, dass es sich nicht wiederholt."

Drake Maye, Quarterback der New England Patriots "Das tut weh. Das tut definitiv weh. Sie haben heute Abend besser gespielt als wir. Sie haben den Sieg verdient. Für das gesamte Team und mich persönlich war es eine unglaubliche Reise. Ich liebe dieses Team und die Jungs in der Kabine. Wir haben auf dem Spielfeld alles gegeben, aber es hat einfach nicht gereicht. Wir haben nicht unser bestes Spiel gezeigt, das kommt vor. Das wird noch eine Weile wehtun, aber dafür hat man sich ja entschieden."

