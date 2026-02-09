Beim Super Bowl in Santa Clara gibt es gleich zwei Negativ-Rekorde aufseiten der Patriots. Der Kicker der Seahawks hat dagegen doppelt Grund zur Freude.

Normalerweise stehen Kicker in der NFL nicht im großen Scheinwerferlicht. Im Super Bowl aber gehörte Kicker Jason Myers von den Seattle Seahawks zu den gefeierten Matchwinnern des neuen Champions.

Denn mit fünf verwandelten Field Goals sorgte er für mehr als die Hälfte der Seahawks-Punkte beim 29:13-Sieg gegen die New England Patriots und stellte gleichzeitig einen neuen Rekord auf.

Noch nie zuvor ist es einem Kicker beim Super Bowl gelungen, fünf Field Goals zu verwandeln. Bislang stand die Bestmarke bei vier verwandelten Versuchen, die sich vier Kicker geteilt hatten.

Myers rundete seine starke Performance mit zwei verwandelten Extrapunkten nach Touchdowns ab.