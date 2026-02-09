- Anzeige -
nfl

Super Bowl 2026: Doppelter Negativrekord für Drake Maye und die New England Patriots

  • Aktualisiert: 09.02.2026
  • 11:28 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Beim Super Bowl in Santa Clara gibt es gleich zwei Negativ-Rekorde aufseiten der Patriots. Der Kicker der Seahawks hat dagegen doppelt Grund zur Freude.

Normalerweise stehen Kicker in der NFL nicht im großen Scheinwerferlicht. Im Super Bowl aber gehörte Kicker Jason Myers von den Seattle Seahawks zu den gefeierten Matchwinnern des neuen Champions.

Denn mit fünf verwandelten Field Goals sorgte er für mehr als die Hälfte der Seahawks-Punkte beim 29:13-Sieg gegen die New England Patriots und stellte gleichzeitig einen neuen Rekord auf.

Noch nie zuvor ist es einem Kicker beim Super Bowl gelungen, fünf Field Goals zu verwandeln. Bislang stand die Bestmarke bei vier verwandelten Versuchen, die sich vier Kicker geteilt hatten.

Myers rundete seine starke Performance mit zwei verwandelten Extrapunkten nach Touchdowns ab.

Super Bowl: Drake Maye stellt unrühmlichen Rekord auf

Einen Rekord der eher unrühmlichen Sorte muss dagegen nun Drake Maye sein Eigen nennen. Der Quarterback der unterlegenen Patriots wurde im Super Bowl sechsmal gesackt und kommt in der gesamten Postseason damit auf 21 Sacks.

So oft wurde in den NFL-Playoffs noch kein Quarterback zu Boden gerissen. Der bisherige Negativ-Rekord lag bei 19 Sacks - aufgestellt von Bengals-Quarterback Joe Burrow in der Postseason der Saison 2021.

Auch die Patriots als Team sind inzwischen alleiniger Inhaber eines Negativ-Rekords. Sechsmal haben sie nun das NFL-Finale verloren, so oft wie kein anderes Team.

Andererseits aber sind sie mit sechs Triumphen auch Rekord-Sieger des Super Bowl - zusammen mit den Pittsburgh Steelers.

  • Ab 0