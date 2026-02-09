Super Bowl 2026: Darum haben die Seattle Seahawks den Titel verdient - Kommentar

Die Seattle Seahawks lassen die New England Patriots im Super Bowl LX vom ersten Drive an verzweifeln. Das Spiel der Spiele unterstreicht einmal mehr, wer das beste Team in dieser Saison war. Ein Kommentar.

Von Marcus Giebel

Der Super Bowl LX war über mindestens drei Viertel lang alles andere als ein Leckerbissen. Und dennoch gelang es den Seattle Seahawks auf dem Weg zum 29:13 über die New England Patriots frühzeitig, die Weichen auf Championship zu stellen.

Lange dominierte die Defense, ließ den Gegner kaum einmal ins eigene Territorium vorstoßen. Die Offense hielt vor allem Kenneth Walker am Leben, der nicht nur 161 Yards über den Boden und durch die Luft lieferte, sondern auch die MVP-Trophäe mit nach Hause nahm.

Die Wahl war mindestens so verdient wie der Titelgewinn der Seahawks. Denn darüber kann es keine zwei Meinungen geben: Das beste Team dieser NFL-Saison hat die Vince Lombardi Trophy gewonnen.

Die Defense war ohnehin über jeden Zweifel erhaben, führte diverse Statistiken an. Auf der anderen Seite des Balles fanden Sam Darnold, der seine Cinderella-Story krönte, und Jaxon Smith-Njigba schnell zusammen und waren kaum zu stoppen. Dazu stießen Walker und Zach Charbonnet immer wieder durch Lücken in den D-Lines.

Selbst der Kreuzbandriss von Letzterem fiel am Ende kaum ins Gewicht. Was wiederum unterstrich, dass das Team von Head Coach Mike Macdonald allen Widrigkeiten zu trotzen wusste. Wie schon zu Beginn der denkwürdigen Saison, die mit einem 13:17 gegen die San Francisco 49ers startete. Es blieb die deutlichste Niederlage, die beiden weiteren endeten mit drei respektive zwei Punkten Rückstand.