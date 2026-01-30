Nach Personalbeben: MBC verliert Krimi gegen Oldenburg

Nach dem Abschied vom Cheftrainer und dem Rauswurf des Geschäftsführers hat Basketball-Bundesligist Syntainics MBC einen erneuten Rückschlag erlitten. Unter Interimstrainer Silvano Poropat verlor der Klub aus Weißenfels nach klarer Halbzeitführung mit 84:90 (48:36) gegen die abstiegsgefährdeten EWE Baskets Oldenburg.

Angeführt vom einmal mehr überragenden Amerikaner Chris Clemons drehten die Gäste aus Oldenburg einen Pausenrückstand von zwölf Zählern und feierten den siebten Sieg in den letzten zehn Partien. Vor 2050 Fans in der Stadthalle in Weißenfels lieferten die Hausherren zunächst eine offensiv ansprechende Leistung nach den Unruhen im Verein.

Nach sieben Pleiten in Folge war MBC-Trainer Marco Ramondino am Montag auf eigenen Wunsch zurückgetreten. Drei Tage nach dem Rücktritt gaben die Weißenfelser auch die überraschende Trennung von Geschäftsführer Konstantin Krause bekannt, der erst vor gut zwei Wochen installiert worden war.

Unter dem 54 Jahren Interimscoach Poropat, der den Verein bereits mehrfach als Trainer betreut hatte und dort eigentlich das Amt des Sportdirektors bekleidet, kam MBC im zweiten Durchgang allerdings erheblich aus dem Tritt.

Oldenburgs 28 Jahre alter Ausnahmespieler Clemons drehte auf und sorgte als bester Werfer mit 28 Punkten für den Turnaround. Durch den Auswärtserfolg verbesserten sich die Gäste auf Rang elf, während MBC vorerst auf Platz 14 bleibt.