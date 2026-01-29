EuroLeague: Bayern mit Achtungserfolg in Tel Aviv

Basketball-Meister Bayern München hat in der EuroLeague einen bemerkenswerten Achtungserfolg gefeiert. Beim bisherigen Tabellenführer Hapoel Tel Aviv gewann die bärenstarke Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic am Donnerstag überraschend mit 79:64 (43:39). Bester Werfer der Münchner war Isiaha Mike mit 16 Punkten.

"Um hier zu gewinnen, mussten wir perfekt spielen und die Balance zwischen Defense und Offense finden. Die Defense hat uns Selbstvertrauen für die Offense gegeben", sagte Pesic. Top-Scorer Mike fügte an: "Wir haben uns auf die Defensive und die Rebounds fokussiert. Wir sind ein gutes Offensivteam. Die Würfe sind gefallen, wir haben gute Defense gespielt."

Für die Bayern war es der zweite Sieg in Serie in der Königsklasse. In der Tabelle liegen sie mit zehn Siegen und 15 Niederlagen jedoch weiterhin ein gutes Stück hinter den Play-in-Rängen zurück.

Weiter geht es für das Pesic-Team nun mit einem Heimspiel-Dreierpack. Am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn) empfängt Bayern in der Bundesliga ratiopharm Ulm, ehe am Dienstag und Donnerstag (beide 20.30 Uhr/MagentaSport) Paris Basketball und die AS Monaco in der EuroLeague warten.