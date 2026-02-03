EuroLeague: Bayern rehabilitieren sich gegen Paris

Betriebsunfall abgehakt: Die Basketballer des FC Bayern München haben nach der Heimniederlage gegen ratiopharm Ulm am Wochenende auf internationalem Parkett Wiedergutmachung betrieben. Zum Start der Heimspiel-Woche in der EuroLeague bezwangen die Bayern den französischen Meister Paris Basketball mit 81:75 (34:31) und machten damit nach zuletzt sechs Siegen aus acht Partien weiteren Boden auf die Play-in-Plätze gut. Bester Werfer der Münchner war Andreas Obst mit 26 Punkten.

Nach der XXL-Rotation in der Bundesliga setzte Coach Svetislav Pesic gegen den Tabellen-17. der Königsklasse wieder auf die Welt- und Europameister Obst und Johannes Voigtmann. Eine Änderung, die sich auf dem Scoreboard niederschlug: Die Gastgeber führten im Duell von Anfang an, verpassten es jedoch, mit mehr Konsequenz für Ruhe im Spiel zu sorgen. Paris, mit einem Achtungserfolg gegen Real Madrid (98:92) im Rücken nach München gereist, sinnte nach dem schmeichelhaften Hinspielerfolg der Bayern (86:82) auf Revanche, wusste der Spielfreude der Münchner zunächst aber wenig entgegenzusetzen. Dennoch blieben die Franzosen aufgrund mäßiger bayrischer Wurfquoten im Spiel. München brachte die Führung letztlich über die Zeit.

Trotz aufsteigender Form in der Königsklasse ist unklar, wie weit die Reise in Europa für das Pesic-Team geht: Mit 11 Siegen und 15 Niederlagen liegen die Bayern fünf Plätze hinter der AS Monaco auf dem ersten der Play-in-Ränge zurück. Am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) gastiert der Klub von Weltmeister Daniel Theis dann in München.